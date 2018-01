OŠTRA PORUKA MINISTRICE: ‘Kad Glunčić zaboravi tko vodi ministarstvo, ja ga jasno podsjetim. A Ilčić bi se trebao malo bolje uputiti’

“Ukoliko na jesen neće krenuti s eksperimentalnom provedbom kurikularne reforme i obveznom infromatike, ja ću sama odstupiti jer ja mislim da je ovo vrijedan mandat, ali onoliko koliko su vrijedni rezultati”, kazala je ministrica Blaženka Divjak.

Ministrica obrazovanja i znanosti Blaženka Divjak kazala je gostujući u emisiji Veto Sanjina Španovića na N1 televiziji kako je ona ta koja vodi ministarstvo i kako će istup državnog tajnika Glunčića biti predmet daljnjih koalicijskih razgovora.

“Nema tu dileme tko vodi ministarstvo, ja ga vodim i kada to kolega Glunčić ili netko drugi zaboravi, ja ga vrlo jasno podsjetim. Tako je on dobio zahtjev za očitovanjem vezano za tu situaciju, a što će dalje biti…. Pa to će biti predmet daljnjih koalicijskih razgovora i pregovora jer jasno treba komunicirati iste poruke iz istog ministarstva, ne zato da bih nekom spriječavala da govori svoje mišljenje, već da su poruke jasno usuglašene i politike koje se vode i nalazi koji se dobivaju također moraju biti takvi. Mi dobro funkcioniramo u ministarstvu, a povremeno se eto dogode ovakvi izleti koji drugima nisu čudni, ali meni nije to osobno bilo drago i zato sam tražila pismeno očitovanje da drugi puta znamo na čemu smo”, kazala je Divjak.

Demantirala je navode predsjednika HRAST-a Ladislava Ilčića izgovorene u emisiji TNT Nataše Božić na N1 kako je državni tajnik Šlezak iz redova HRAST-a ključni čovjek za odgoj i obrazovanje i kako će u novom zakonu roditelji moći birati hoće li djeca učiti da je pobačaj pravo izbora žene ili ubojstvo.



“Ilčić se mora malo bolje uputiti. Ono što treba reći oko prava na izbor je da svi školski obvezni kurikulumi, moraju biti takvi da zadovoljavaju tri pretpostavke, da su znanstveno utemeljeni, da su metološki prilagođeni da se mogu iznositi određenom uzrastu u školama i treća da se iznose na jedan pluralistički način koji je otvoren i nikoga ne vrijeđa i diskriminira. Kada je sve to tako uređeno onda su takvi sadržaji dio školskog kurikuluma. Tu neće biti pitanja da kako se uči evolucija ili kakvog je oblika zemlja” kazala je Divjak i dodala:

‘Nitko ne uči djecu da je pobačaj prihvatljiv’

“Je li sad itko uči u školi da je pobačaj prihvatljiv, da je to nešto što želimo? Pa to nitko ne radi na taj način već se na jedan pluralistički način objašnjava koji su to problemi. Mi umjesto da učimo djecu da kritički promišljaju i učinimo i građanima 21. stoljeća, mi se vraćamo na teme koje su, budimo iskreni, negdje na rubu ili opće nisu u djelokrugu rada škola”, dodala je Divjak.

Na jasan upit hoće li zbog slučaja nepravovaljanog izbora Jasminke Buljan Culej u tadašnji ERS dati ostavku što su pozvali i Pametno i SDP i neke inicijative, odgovorila je kako su oni sa tom inicijativom malo zakasnili. “To je prošlo svršeno vrijeme i malo su zakasnili sa tom inicijativom jer to je riješeno. Novi natječaj ima jasne formalne uvjete i transparentno se sve objavljuje čim se zadovolje uvjeti”, rekla je Divjak i podcrtala kada misli dati ostavku:

“Ukoliko na jesen neće krenuti s eksperimentalnom provedbom kurikularne reforme i obveznom infromatike, ja ću sama odstupiti jer ja mislim da je ovo vrijedan mandat, ali onoliko koliko su vrijedni rezultati, a ne ono što netko misli o natječaju koji je objavljen u vremenu kada ja u ministarstvu nisam ni bila”, kazala je Divjak.

Tvrdi da javnosti nije skrivala dokumente o nepotpunoj i nevaljaloj prijavi Jasminke Buljan Culej. “Podaci su bili post festum i napravili smo analizu i dali PSP-u i oni su jedini mogli reći je li sve bilo u redu, a oni to nisu rekli. Bez obzira što sam ja sigurna da su pojedini procesi imali manjkavosti, da su bila netransparetni i da protekla ekspertna radna skupina nije bila formirana u skladu sa zahtjevima to je moje mišljenje, ali jedini mjerodavni je PSP. Javnost je to znala, ja sam cijelo vrijeme javno komunicirala da je napravljena analiza i da je dostavljena PSP-u koje je provodilo taj natječaj. Taj natječaj nije provodilo ministarstvo, već PSP koji je pri uredu premijera”, kazala je Divjak.

Na upit kako može Buljan Culej nakon svega sjediti u novom PSP-u, ponovila je kako joj je taj izbor neobičan, ali da je on odluka Plenkovića. “Ja sam već rekla da mi je taj izbor jako neobičan, ali to je izbor predsjednika Vlade i dogovorene su kvote koalicijskih partnera. PSP-u se sada daje uloga koju ona nema, PSP je tijelo koje koordinira i inicira procese važne za strategiju obrazovanja. Ja kad bi ju birala, ja sigurno ne bi osobu koja ima takav background stavljala u PSP. To je nažalost stvar političkih dogovora”, kazala je Divjak.

‘Nekad je dobro sve staviti na kocku’

Upitana kako gleda na činjenicu da o njoj ovisi sudbina HNS-a jer oni tvrde da su sa HDZ-om otišli u Vladu zbog reforme obrazovanja, kazala je kako joj je s jedne strane to uteg. “S druge strane je zadivljujuće koliko se toga može staviti na kocku i nekad je to dobro. I mi možemo različito promišljati, ali velika je potpora HNS-a oko obrazovanja i ja ovdje nisam jer imam neke političke ambicije, kao i moja ekipa koju sam dovela i mi imamo jasan cilj da reformiramo naše obrazovanja. HNS nam daje veliku podršku u tome”, kazala je Divjak.

Tijekom gostovanja u emisijiministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak potvrdila je kako je zbog “afere kolači” u Studentskom centru Zagreb podnijela prijavu državnom odvjetništvu kako bi se utvrdilo gdje su nestali novci i namirnice. “DORH će istražiti gdje su nestali novci, kolači i namirnice jer studenti su oni kojima treba dati pomoć, a ne od njih uzimati”, kazala je Divjak.

Tvrdi da je u sanaciju dosad uloženo 150 milijuna kuna, ali da se taj tijek novca mora istražiti i da do rezultata istrage nema novih davanja SC-u Zagreb.

“Studentski centar Zagreb je u postupku da ima sanacijsku upravu i upravitelja i mi smo jasno kazali da nećemo osiguravati dodatna sredstva za SC. Tražili smo izvješće od sanacijskog upravitelja u kojem se pokazalo da putevi nestajanja novca i namirnica nisu zaustavljeni i u tom smislu smo tražili daljnje informacije i kada smo to dobili, onda smo to pregledali i zaključili da to nije samo situacija gdje bi moglo Ministarstvo nadgledati to sve niti je to naša zadaća. Mi nemamo niti ingerencije niti ljude koji bi to mogli raditi i poslali smo prijavu DORH-u. DORH će sada obraditi tu situaciju i vidjeti što se događa jer nema smisla vratiti SC Zagreb u neko regularno poslovanje bez da se to ne riješi jer je u sanaciju uloženo 150 milijuna kuna”, kazala je Divjak.

Kazala je i da su eskperimentalni program novog kurikuluma i uvođenje obavezne informatike neovisni o novom natječaju za Ekspertnu radnu skupinu.

Na pitanje kada će se konačno odabrati u kojim školama ide eksperimentalni program novog kurikuluma odgovorila je za dva do tri tjedna. Pojasnila je i kriterije.

‘Nikad svom djetetu nisam napisala ispričnicu’

“Prije svega za to je osigurano u Europskom socijalnom fondu 150 milijuna kuna. Mi u ovom trenutku sakupljamo dokumente s međunarodnih recenzija i onda ide javni poziv prema školama. Mi ćemo po svakoj županiji tražiti po dvije osnovne škole, jednu u urbanom i jednu u ruralnom dijelu, zatim barem po jednu srednju školu u županiji, dakle oko 60 do 80 škola po cijeloj Hrvatskoj. Te škole moraju biti motivirane za ulazak u eksperimentalnu provedbu. Kriterij je dakle geografska rasprostranjenost, spremnost škole i da nije nulta razina digitalne spremnosti škole”, kazala je Divjak i najavila kako će se u tim školama zapravo od rujna rasteretiti i teške torbe jer će se više oslanjati na digitalne sadržaje, a ne teške knjige.

Upitana kako komentira sve veći rast izostanaka u školama te ima li to veze s liberalnijim načinom opravdavanja izostanaka od strane roditelja, kazala je kako je za sve potrebna analiza.

“Mi ćemo pogledati sada učinke novih pravila opravdavanja izostanaka, no oni još uvijek nisu takvi da možemo reći da je to rezultat novih načina opravdavanja izostanaka. Ali ja sada pitam roditelje koja je to poruka koju šalju ako opravdaju izostanak svome djetetu, a znaju da nemaju razloga za to”, kazala je Divjak.

Na opasku kako je i ona sigurno kao majka barem jednom svom djetetu napisala ispričnicu iako ono nije bilo bolesno, kazala je da nije.

“Nisam nikad napisala ispričnicu i to je doma u obitelji bio predmet neugodne situacije. Stvarno treba u nekom trenutku vjerovati roditeljima jer oni s jedne strane traže veći utjecaj na školu i obrazovanje, a s druge strane ovo je odgojna komponenta, jer kakvu poruku šaljem ako kažem bio si lijen, nisi učio pa sad ostani doma da te se ne pita. Onda mu stvarno šaljete poruku da je ta ocjena nevažna, ili da je lako naći rupu u zakonu. To nije poruka koju želimo slati i to je roditeljstvo, razvijanje stavova za život”, kazala je Divjak.