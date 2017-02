OSTOJIĆ JASNO UPOZORIO: ‘Uhićenja pripadnika HVO-a u Orašju samo su vrh ledene sante’

Predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost upozorio je kako su uhićenja pripadnika HVO-a u Orašju izvrtanje pravosudnog sustava te kako se zbog političkih ciljeva optužnicama pokušava sugerirati udruženi zločinački pothvat. Najviše strahuje od toga da je ovo tek početak, no ističe i kako je se o ovome sve znalo ranije.

SDP- ovac Ranko Ostojić objasnio je kakav je zaključak Odbora o uhićenju pripadnika HVO- a u Orašju, prenosi 24sata.

“Zaključak Odbora je da je to u Orašju vrh sante leda svih događaja koji se upravo odvijaju s ciljem da se kroz ekstenzivno i selektivno korištenje pravosudnog sustava i tumačenjem određenih odredbi kaznenog djela ratnog zločina to iskorištava u političke svrhe. Ne protivimo se da se svaki zločin kažnjava. Informaciju smo dobili od ravnatelja SOA-e Danijela Markića i generala Ivice Kindera i VSOA-e, zatražili ažuriranje svih podataka i Odbor će u svojem djelu odraditi i pripremu za sjednicu Sabora na kojoj bi se usvojili određeni zaključci. Ovaj događaj nije izuzetak, problem je što se sve ovo može nastaviti” istiće Ostojić



‘Već 2015. smo upozorili’

“Podsjećam da je Vlada 2015. godine izrazila zabrinutost i zadužila Ministarstvo pravosuđa da ne postupa po zamolnicama ako utvrde da se radi o neselektivnom načinu ili optužnicama koje nemaju svoj temelj, pogotovo ako eventualno sugeriraju udruženi zločinački pothvat, kao što se to pokušalo napraviti. Odbor za pravosuđe u petak će pridonijeti sa saborske strane raščišćavanju ovoga. Bit će sigurno i poziv Sabora svim institucijama, od predsjednice do premijera, da se zajedničkim nastupom ova stvar raščisti. Ne možemo prihvaćati situaciju da djelujemo iza nekog događaja, Hrvatska ima pravo zatražiti drukčije postupanje i to nije miješanje u suverenitet BiH. Odbor je bio jedinstven, pozicija i opozicija vrlo su konstruktivno razgovarali” rekao je Ostojić.

Na pitanje koje instrumente ima hrvatska Vlada, Ostojić kaže, ukoliko je to potrebno, da premijer ili predsjednica ponovno idu na razgovore.

‘Puno dublji problem’

“Tuk na utuk nije rješenje. Problem da zapravo se mora zatražiti ako je potrebno da premijer ili predsjednica ponovo idu na razgovore. Hrvatska kao članica EU mora poštovati pravni poredak, ali ne možemo dopustiti da, bez obzira postoji li sumnja na ratni zločin, to bude neselektivno, na način da se ekstenzivno tumače kaznene odredbe i unosi strah među građane, posebno hrvatske nacionalnosti. Nas i Ustav obvezuje da brinemo o hrvatskom narodu u BiH. Naš Odbor ići će sa zaključkom prema Saboru. Mislim da je jako važno da se shvati da je ovo puno dublji problem ” rekao je.

‘Vlada je dobro reagirala’

Na HDZ- ove optužbe da je SDP dopustio „vršljanje“ po Državnom arhivu i uzimanje dokumenta, Ostojić kaže da je ovo nije trenutak za optuživanje bilo koga.

“Sad je puno važnije ne optuživati nekoga. Ako ćemo biti iskreni, onda treba pitati tko je dao te dokumente Državnom arhivu i ima li nad tom institucijom neka politika, vlast. Mislim da je Vlada dobro reagirala spomenutim zaključkom. Pozivam sve koji na nekog drugog prebacuju krivnju, podsjećam da Hrvatska surađuje s Haagom, a kad netko za nešto pita to čini zato što to već ima u rukama i želi samo da mu se to dostavi i iz našeg arhiva kako bi takav papir dobio puni legitimitet. Ako vas netko s police 3b traži stranicu broj 17 u kojoj je to i to… Ne treba se tome čuditi, BiH je Haag sve te dokumente dostavio, kao i hrvatskim sudovima, i oni sada postupaju po tome. Mi smo članica EU i imamo obvezu postupanja u sklopu međunarodne pravne pomoći ” kaže.

‘Nije problem od jučer’

Na pitanje kako je moguće da državni vrh govori kako je iznenađen ovime ako se o tome priča već godinu i pol, a i generalski zbor je upozoravao na to, Ostojić kaže kako je izvješće Saboru dostavljenu još prije godinu dana. Komentirao je i izjave svojih kolega iz SDP- a kako službe loše rade, a dok je on bio ministar unutarnjih poslova isticao je kako dobro rade.

“Ja sam danas bio na sastanku sa službama. Prava istina je sljedeća, a to je da je služba dostavila izvješće Saboru, između ostaloga o imenima ljudi, još prije godinu dana. Zato i kažem da ovaj problem nije od jučer. Nemojmo zaboraviti da je u Orašju, kad premijer nije dolazio tamo, bilo uhićenja pripadnika HVO, a tada taj događaj nije izazvao ovakvu reakciju. Puno važnija stvar je da se okanimo ocjena o tome da li netko dobro radi ili ne radi. Da su znali sigurno bi poduzeli korake. Ono što je po meni važno, nije dovoljno znati. Ovdje se radi da stvar treba riješiti do kraja” rekao je.

Neke institucije BiH zloupšotrebljavaju pravosuđe

Komentirao je i Ljubićeve (HDZ) izjave da DORH treba reagirati i pokrenuti postupke protiv časnika BiH i srpske vojske koji dolaze u Hrvatsku na ljetovanje.

“Nećemo mi riješiti problem ako mi iste stvari pokrenemo u Hrvatskoj. Ali to ne isključuje obveze hrvatskih institucija da postupaju u slučajevima za koje imaju saznanja. Ali, ne možete se boriti protiv nečije univerzalne jurisdikcije, a da onda na takav način odgovarate BiH” rekao je.

Na pitanje tko ovu situaciju iskorištava u političke svrhe i s kojim motivom, Ostojić kaže da institucije u BiH.

“Selekcija kadrova u institucijama BiH, sastavi vijeća, ali i način na koji se donose odluke o optužnicama, ne ulijevaju povjerenje. Orašje su zajedno branili Hrvati i Muslimani što je bio pozitivan primjer, a sada se uhićuju samo pripadnici jednog naroda” rekao je.