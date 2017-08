POSLALA ŽESTOKU PORUKU VLADI: ‘Ako postajem podstanar državi, onda nek država preuzme moj kredit’

Na Facebook stranici Vlade RH nezadovoljni građani posljednjih dana ostavljaju brojne komentare u kojima negoduju zbog uvođenja poreza na nekretnine. Posebnu pozornost izazvao je komentar kojeg je ostavila jedna Dubrovkinja, koja je za svoju objavu skupila oko 11 tisuća lajkova.

Njenu objavu prenosimo u cjelosti:

“Draga Vlado, prva ću izaći na prosvjed protiv poreza na nekretnine, krv i znoj sam prolila da kupim stan, naplaćala se tisuće kuna inih nameta i troškova, plus ću banci još jedan stan pokloniti do kraja kredita, uz naravno samo 4,99% kamate. NE DAM! Udarite poreze na luksuz, na vile i vikendice i na one koji imaju 6 nekretnina, a moju jedinu nećete. Time sam osigurala krov nad glavom svom djetetu i svojoj obitelji, i sutra da me istjerate iz nečega što sam preplatila 3 puta minimalno i da mi dižu porez u vrijednosti nekretnine – gdje se jedan Zagreb i Slavonija ne mogu mjeriti sa Dubrovnikom? NE DAM! Ne zaboravite da što god kupimo za kuću, 25% ode državi. Da imamo kao građani ikakve koristi od poreza nitko se ne bi bunio. Ali da nas deru da bi se osnivale uhljebničke agencije i resori, da dobivaju ministri i zamjenici zamjeničkih zamjenika punu plaću godinu dana nakon prestanka radnog odnosa? NE DAM! Ako postajem podstanar državi, onda nek država preuzme moj kredit, a ja ću rado plaćati porez! MOJA jedina nekretnina, MOJ stan, ne može biti predmet opetovanog oporezivanja. DOSTA!”