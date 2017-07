OŠTAR KOMENTAR ŠEFA HSS-a: ‘Todorić je pravi gazda, on drži HDZ, on je pravi vlasnik RH i hrvatskog proračuna, a očito drma i HNS-om’

Na današjoj sjednici Vlade, vladin povjerenik u Agrokru, Ante Ramljak, podnio je izvješće o prvih sto dana rada izvanredne uprave kojeg je Vlada prihvatila. Stanje u tom koncernu u emisiji Novi dan komentirao je predsjednik HSS-a, Krešo Beljak koji je istaknuo kako je stanje u koncernu iznimno loše te kako će se ono na koncu ipak odraziti na porezne obveznike.

‘To je napuhani balon, koji se napumpava 27 godina, koji je pred pucanjem i to će ponovno koštati porezne obveznike’, kazao je Beljak te pojasnio kako kredite za spašavanje koncerna Vlada garantira novcima poreznih obveznika.

‘Biste li vi bili jamac nekome tko je dužan milijarde? Naravno da ne biste. Nitko vam u takvoj neće posuditi novac. Vlada tu garantira, a može garantirati jedino našim novcima. Što god da se dogodi po peti, šesti put u slučaju Todorić sve će platiti porezni obveznici’, uvjeren je Beljak.

‘Ne treba biti mudar. Zna se koji je modus operandi HDZ-a i hrvatskih tajkuna. Todorić je samo jedan. To se radili po principu jeftino kupi, jeftino uzmi ono što valja. Todorić je unaprijedio te neke tvrtke, za razliku od nekih kojih su ih uništili odmah, ali način na koji je to rađeno, megalomanski… To je sve koštalo i zato smo tu gdje jesmo. Red je da takve firme jednostavno propadnu, tako to ide u kapitalizmu’, rekao je te dodao kako se ono neizbježno već počelo događati, poput zatvaranja trgovina i otpuštanja radnika.



VLADA PRIHVATILA RAMLJAKOVO IZVJEŠĆE: Plenković istaknuo da je ‘situacija u Agrokoru stabilizirana’ te da je ‘spriječena lančana reakcija’

‘U velikim smo preoblemima’

Smatra da je država u velikim problemima jer nismo sposobni sami sebe prehraniti

‘Suverenost države očituje se o tome je li država sposobna samu sebe prehraniti. Mi u ovom trenu to nismo. U velikim, velikim smo problemima’, kazao je.

Komentirajući roll-up model refinanciranja Beljak je kazao kako nije siguran je li novi kredit koji je odobren Agrokoru ujedno i posjednji.

‘Doista ne znam, ali sve to je kao kad vidite kockara koji je duboko u minusu pa posuđuje da se izvadi, ali to se nikad ne dogodi’, kazao je te dodao kako bi alternativa bila pustiti tržištu da odradi svoje.

PLENKOVIĆ: ‘Nisam dobio nikakav signal o stanju u Agrokoru… Trg maršala Tita? To je isključivo pitanje gradskih vlasti’

‘Zdravko Marić štiti interese Ivice Todorića’

Kazao je kako bi u takvom slučaju vjerojatno neki drugi lanac preuzeo Agrokor.

‘Očito je sprega između Agrokora i HDZ-a, preko Zdravka Marića, dovoljno jaka da se još jednom zagrabi po novac poreznih obveznika. Gospodin Marić je davno trebao sam otići. Kako vidite, Krstičević koji nikome nije dužan, na najmanju stvar plane i kaže da ide. Da je Marić imao imalo morala kao Krstičević otišao bi. Njega drži jasan interes Ivice Todorića. On je tu kao isturena ruka, da spašava osobno gospodina Todorića i kliku oko njega’, ustvrdio je, a oko sudbine Ivice Todorića Beljak nije želio nagađati.

‘On drži cijelu stranku, HDZ, vladu Republike Hrvatske. Ne drže oni njega, nego on njih. U Agrokoru su stotine, tisuće žena, supruga, kumova, djece od utjecajnih političara koji su godinama drmali Hrvatskim. Svi su oni njemu na neki način dužni, a on ih čvrstim stiskom drži. On je pravi gazda. Očito drma i HNS-om, tu treba tražiti razloge tog preslagivanja. On je pravi vlasnik RH i hrvatskog proračuna’, rekao je Beljak.