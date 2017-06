OŠTAR ISTUP ISTAKNUTOG SDP-OVCA: ‘Bernardić i Vrdoljak hitno moraju otići ako želimo spasiti ljevicu od nestanka’

Za razliku od predsjednika SDP-a Davora Bernardića koji je zadovoljan rezultatima stranke na lokalnim izborima, načelnik općine Tisno i saborski zastupnik Ivan Klarin smatra da je SDP doživio izborni potop u cijeloj Hrvatskoj.

Štoviše, Klarin je od Bernardića zatražio da što prije podnese ostavku na funkciju predsjednika stranke.

“Jednostavno više nismo faktor…”

“Jedini sam od načelnika i gradonačelnika SDP-a koji je trenutačno na vlasti u Šibensko-kninskoj i Zadarskoj županiji što je poražavajuća činjenica za SDP, ali i za ljevicu u Hrvatskoj jer naši birači u tim županijama više nemaju oslonca, jednostavno više nismo faktor na tim područjima”, kazao je Klarin za portal ŠibenikIN.

Iako je izbore za načelnika Tisnog dobio već u prvom krugu i to s više od 60 posto osvojenih glasova, Klarin kaže kako mu Bernardić nije čak ni čestitao na izbornoj pobjedi.



“Nije me nazvao prije dva tjedna, a nije me nazvao ni sinoć, za razliku od primjerice Zorana Milanovića koji je više puta nazvao da čestita. Bernardić, jasno, ne treba otići zbog političke nekulture koju je pokazao prema meni, nego zato što je SDP sa svojim partnerima doživio potop u cijeloj Hrvatskoj! Nazovimo stvari svojim imenom, nas par pojedinaca u Dalmaciji ostvarili smo izborni uspjeh na račun vlastitih imena, a unatoč SDP-u s Bernardićem na čelu i zato on više ne može biti predsjednik stranke”, kazao je.

“Bernardić ugrožava budućnost SDP-a”

Klarin nije stao samo na tome. On smatra da će se, ne dođe li do promjene na čelu stranke, SDP urušiti na sljedećim parlamentarnim izborima, a sličan scenarij predviđa i HNS-u.

“Predsjednik stranke odmah mora otići jer svakim danom na čelu stranke ugrožava budućnost SDP-a. Ne podnese li ostavku istoga trena, kulminacija će se dogoditi na parlamentarnim izborima, kada god se oni održavali. Bernardić mora otići kako bi spasio SDP od daljnjeg urušavanja”, smatra Klarin.

Ostavku bi, prema njemu, trebao podnijeti i šef HNS-a Ivan Vrdoljak zbog koketiranja s HDZ-om koje je, kaže, uoči drugog izbornog kruga uništilo izglede Anite Mrak-Taritaš u srazu s Milanom Bandićem.

“Vrdoljak to nije radio slučajno. Naravno da se bojao pobjede Mrak-Taritaš koja bi u tom slučaju preuzela HNS, ali mislim da će se to dogoditi svejedno. S politikom kakvu nudi Vrdoljak, lijeva i liberalna opcija u Hrvatskoj nema nikakvu budućnost”, kazao je Klarin.

On je na Facebooku noćas napisao: “Ako mislimo spasiti ljevicu u Hrvatskoj od potpunog nestanka onda predsjednik HNS-a i predsjednik SDP-a moraju hitno otići, već sutra”.

