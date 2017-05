OŠTAR ISTUP BIVŠEG VODITELJA EKSPERTNE RADNE SKUPINE: ‘Žabokrečina u kojoj trenutno živimo neće trajati zauvijek’

Bivši voditelj Ekspertne radne skupine za provedbu kurikularne reforme, Boris Jokić, gostovao je u N1 studiju uživo. Govorio je o predstavljanju nove voditeljice Ekspertne radne skupine Jasminke Buljan Culej i njezinom problematičnom izboru.

“Ne znam je li to bio igrokaz, u svakom slučaju je jako neozbiljno. Taj bi proces trebao biti demokratski, transparentan, javan. Ono što piše i na što se odnosi, javna sredstva koja vuku te akcijske mjere tiču se milijuna ljudi ove zemlje, najosjetljivijih skupina – djece i mladih, za koje govorimo da su nam važne. Ako to nije javno, onda taj proces nije transparentan, ali ni odabir nije transparentan”, rekao je Jokić.

‘Natječaj treba poništiti’

Mnogi zagovaraju poništenje tog natječaja, a ni Jokić nije protiv toga.



“Ja mislim također da bi ga trebalo poništiti, ne zato što sam zainteresirana stranka, nego ako država želi iznjedriti proces za promjenu, treba imati čiste i jasne procedure. Ako nešto krene po zlu, kao ovo, onda se na to ne može utjecati. To nije javni natječaj, to je igrokaz sam po sebi. Ministarstvo kad je raspisalo nešto što naziva javnim natječajem, nije se pozvalo niti na jedan zakon, nema roka žalbe, radi se o klasičnom javnom pozivu i političkom imenovanju. Sam natječaj vuče brojne nepravilnosti, u nekim kategorijama nisu odabrani kandidati, a bili su kvalitetni ljudi s dobrim kvalifikacijama. Apeliram na premijera i predsjednicu da, ukoliko žele zbilja unijeti i poštivati europske vrijednosti, transparentnost i demokratičnost tih procedura, pogledaju što se tu dogodilo, da vide o kakvoj se balkanskoj krčmi i kaljuži radi i isprave te nedostatke”, oštar je bivši voditelj radne skupine.

Jokić ne misli da će ljudu koji su radili s njim nastaviti raditi i s novom voditeljicom radne skupine.

“To je sramota. Jedno je da proces vodi netko drugi, ali da rad petsto ljudi anulirate, da kažete da to što su oni radili nije važno, da javni novac uložen u to u potpunosti odbacite, potporu ljudi na cestama, preporuke Europske komisije, to znači nešto sasvim drugo. To je dugoročno zastavljanje bilo kakvog reformskog procesa u odgoju i obrazovanju”, tvrdi Jokić.

Jokić će doći i na najavljeni prosvjed u četvrtak.

Na prosvjedu sa cijelom obitelji

“To je na odluci svakog građanina. Ja ću biti na tom prosvjedu sa cijelom obitelji. Bit ćemo tamo ne da prosvjedujemo protiv nekoga, nego ne mogu zamisliti da imam obitelj ovdje, ukoliko su ti procesi toliko nedemokratski i netransparentni i zasnovani na lažima. To je prosvjed protiv takvih procesa, ne za ili protiv neke osobe. To ne bi trebao ni na koji način biti dio hrvatskog društva i politike. Uopće nije bitan broj ljudi koji dođe, bitna je stvar za koju se prosvjeduj”, kaže Jokić, koji nije bio na prošlogodišnjem prosvjedu podrške kurikularnoj reformi s njim na čelu.

“Tu se stvorio malo i kult ličnosti i da postoji samo neka osoba, radi se o meni. Ja osobno niti ljudi oko mene to nikad nismo htjeli. Mi smo radili u tišini. Da nije bilo političke nestabilnosti, mi nikad ne bismo niti bili u toj situaciji. U školama, na fakultetima i na ulici Hrvatska ima potencijala, ova žabokrečina u kojoj trenutno živimo neće trajati zauvijek i stvari se mogu promijeniti.