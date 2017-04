SNAŽAN UDARAC ZA PLENKOVIĆA: Švicarski sud odbio hrvatski zahtjev za poništenje arbitraže o Ini

Odvjetnički tim u ime RH, Ministrastva gospodarstva početkom je veljače švicarskom Saveznom sudu podnio zahtjev za osporavanje odluke Arbitražnog suda u Ženevi u slučaju INA-MOL, a danas je s tog suda stigla odluka po kojoj se zahtjev odbija, javlja N1.

Sud u Lausanni odbacio je zahtjev za suspenzivnim učinkom RH koji se odnosi na osporavanje odluke Arbitražnog suda u Ženevi u slučaju INA-MOL te je naložio da se postojeća presuda šalje zastupnicima stranaka te predsjedniku Arbitražnog suda uz dodatne preslike koje se preko njega trebaju prenijeti arbitru Jakši Barbiću.

Donosimo dijelove odluke:



“Odluka o građanskom predmetu za koji se zahtijevala revizija protiv krajnje presude koju je 23. prosinca 2016. donio Arbitražni sud sa sjedištem u Ženevi, sastavljen u skladu s Pravilnikom o arbitraži Komisije Ujedinjenih naroda za međunarodno trgovačko pravo.

S obzirom na krajnju presudu koju je 23. prosinca 2016. donio Arbitražni sud sa sjedištem u Ženevi, sastavljen u skladu s Pravilnikom o arbitraži Komisije Ujedinjenih naroda za međunarodno trgovačko pravo, u slučaju između Republike Hrvatske i MOL-a, Hungarian Oil and Gas Company PLC;

S obzirom na priziv, koji proizlazi iz zahtjeva sa suspenzivnim učinkom, koji je Republika Hrvatska uputila 1. veljače 2017. protiv rečene presude, priziv za supsidijarno postupanje kao u slučaju revizije;

S obzirom na predsjedničke odluke od 2. veljače 2017. kojima se protustranci MOL-u, Hungarian Oil and Gas Company PLC i Arbitražnom sudu određuje odgoda do 1. Ožujka 2017., produljena nastavno do 21. Ožujka 2017. na zahtjev protustranke i predsjednika Arbitražnog suda, radi ulaganja eventualnih odgovora i određenja prema zahtjevu sa suspenzivnim učinkom;

S obzirom na odgovor koji je spontano uložio 17.ožujka 2017. prof. Jakša Barbić, jedan od trojice arbitara koji su donijeli rečenu presudu, za koju žalitelj navodi izostanak neovisnosti te traži da se odbaci;

S obzirom na odgovor od 21. ožujka 2017. s osnovu kojega protustranka traži odbacivanje zahtjeva sa suspenzivnim učinkom;

S obzirom na ponovni odgovor od 10. travnja 2017. u kojemu predlagatelj ostaje pri svom zahtjevu sa suspenzivnim učinkom;

Budući da se Arbitražni sud nije specifično odredio o sudbini rečenog zahtjeva;

Budući da predlagatelj, čiji je zahtjev odbacio Arbitražni sud, prikazuje, u prilog svom zahtjevu sa suspenzivnim učinkom da je Arbitražnio sud odredio da mora platiti značajne svote novca protustranci s osnova troškova arbitražnog postupka, dodajući da, ako prisilna provedba presude u ovom trenutku ima prednost pred pravom presuđenim u postojećem prizivu, ista će biti izložena ozbiljnom riziku da se neće moći vratiti već naplaćene svote;

Uzimajući u obzir, u skladu s konstantnom jurisprudencijom, da je suspenzija provedbe odluke kojom se predlagatelju nalaže plaćanje određene svote novca neopravdana ako isplata presuđene svote izlaže dužnika financijskim poteškoćama ili ako se naknada plaćenog iznosa, u slučaju prihvaćanja priziva, čini neizvjesnom zbog upitne solventnosti kreditora (ATF 107 la 270 ss);

Uzimajući u obzir da navedene predlagateljeve optužbe, koje ničime nisu potvrđene te koje je protustranka pobila u svom odgovoru kojemu do sada nije bilo prigovoreno u odgovoru predlagatelja, nisu po prirodi takve da bi mogle utvrditi ostvarenje jednog ili drugog od ta dva uvjeta;

Zahtjev sa suspenzivnim učinkom se stoga odbacuje”.