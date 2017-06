OSMERO MALIŠANA ZARAŽENO SALMONELOM: Bakterija poharala vrtićku grupu u Đakovu, sumnja se da su bolest donijeli od kuće

Osmero mališana koji pohađaju Dječji vrtić Đakovo završilo je na bolničkom liječenju zbog trovanja salmonelom.

Novi slučaj zaraze salmonelom zabilježen je u Đakovu i to u dječjem vrtiću gdje se zarazilo najmanje osmero djece. Iz Službe za epidemiologiju đakovačke ispostave Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije napominju kako je salmonela potvrđena kod djece te da je pod kontrolom.

‘Salmonela se pojavila u jednoj vrtićkoj skupini u kojoj je 30 djece. To se dogodilo na kraju prošlog mjeseca, a od onda je situacija stalna, nema promjena. Radili smo obradu te vrtićke skupine, dalje nema nigdje ništa. Radili smo tada obradu, a do danas su se već neka djeca i negativizirala. Obavljale su se kontrolne stolice i jedno dijete je već riješeno’, rekao je Tomislav Dijanić iz Službe za epidemiologiju za Glas Slavonije.

Nema mjesta za paniku

Dodaje kako ne treba raditi paniku te da je razgovaro s ravnateljicom, odgojiteljicama, s mamama i tatama. Ostali roditelji potvrdili su kako njihova djeca nisu zaražena.

‘Dobili smo dojavu da je dvoje djece zaraženo salmonelom, radio sam potom obradu i našao još petero, a potom još jedno dijete. Ukupno osmero’, kaže dr. Dijanić te dodaje kako je do bolesti došlo uslijed velikih vrućina.

‘Salmonela voli ljeto i vrućinu. To je bolest prljavih ruku i može se prenijeti kontaktom, a može se pojaviti u termički slabije obrađenoj hrani gdje preživi. U ovom slučaju nije riječ o velikom broju oboljele djece. Napominjem i kako slamonele nije bilo u drugim skupinama u tom istom vrtiću, a ni u ostalim’, kaže liječnik.

Zaraza nije iz vrtića

Roditelji oboljelih mališana kazali su kako im je rečeno da se djeca nisu zarazila u vrtiću već su najvjerovatnije bolest donijela od kuće. Svi roditelji zaražene djece podvrgnuti su testiranjima no svi su negativni.

Ravnateljica Dječjeg vrtića Đakovo Ornela Koprčina kaže kako je informacija o pojavi salmonele točna te da se pojavila u srednjoj skupini u vrtiću u Botićevoj.

‘Bila je sanitarna inspekcija, sve su pregledali, uzeli su uzorke hrane, svim djelatnicima uzorke i svi su negativni. Neko dijete je došlo zaraženo i zarazilo je ostalu djecu. To je inače bolest koja se ne dobiva samo preko mesa i jaja nego je to bolest i prljavih ruku. To su mala dječica, idu u WC, stave ruke na školjku, ako ih poslije ne operu, mogu se zaraziti. I moj sin je tako dobio prije desetak, petnaest godina, jedini u skupini je ima’, rekla je ravnateljica Dječjeg vrtića Đakovo, Ornela Koprčina.