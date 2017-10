OSJEČANKA PRIJAVILA TETU U VRTIĆU ZBOG PRIJETNJI: ‘Sin mi je u strahu ležao ispod pokrivača dva sata jer mu je rekla da će dobiti batine’

Na Facebook grupi “Podrška osječkim vrtićarcima” u utorak je osvanuo status u kojem jedna mama tvrdi kako je teta u Dječjem vrtiću Osijek prijetila njenom četverogodišnjem sinu batinama.

Pritom je navela ime i prezime odgojiteljice te pozvala druge roditelje da joj se jave ako je ista verbalno ili fizički kažnjavala njihovu djecu. “Ako dotična ovo čita, neka se pripremi na pravne sankcije. Molim da se jave roditelji koji su spremni javno iznijeti svoje iskustvo”, napisala je majka četverogodišnjaka.

U telefonskom za Glas Slavonije kasnije je ispričala kako se u utorak neugodno iznenadila kada ju je sin, po kojeg je došla u vrtić, upitao hoće li mu i ona “dati batine, kao što mu ih je htjela dati njegova teta”.

“Sin mi je rekao da je ‘teta’ koja na dnevnom boravku (odnosno spavanju) mijenja našu odgojiteljicu bila jako zločesta i da je vikala. Pitala sam ga što je učinio da je vikala, a on je odgovorio da nije htio zatvoriti oči i da mu je rekla da će, ako ih ne zatvori, dobiti batine. To je bilo prvi put da je čuo za tu riječ i pitao me je hoću li mu i ja dati te batine, misleći da je riječ o predmetu. Dva sata je mirno ležao ispod pokrivača i skrivao od odgojiteljice da ne spava. Nedopustivo je da u instituciji koja promiče nenasilje odgojiteljica prijeti djeci na taj način”, ispričala je zabrinuta majka dodajući kako njen sin nije znao što znači “batine”, ali da jest da bi se puno više prestaršio.



Teti prijete sankcije

Osim što je podnijela pisani prigovor Dječjem vrtiću Osijek, majka je pozvala i roditelje sa sličnim iskustvima da joj se jave. “Čula sam i od nekih drugih roditelja da su i njihova djeca imala ružnih iskustava s istom odgojiteljicom”, tvrdi majka.

Ravnateljica vrtića Svjetlana Takač zbog ovog je problema sazvala sastanak s odgojiteljicom i stručnim službama te izjavila kako prvo mora utvrditi što se točno dogodilo. “Ako se pokaže da su tvrdnje iznesene na Facebooku točne, poduzet će se primjerene mjere i sankcije. Pravnica i pedagog napisat će svoja izvješća i nakon toga ćemo vidjeti što učiniti”, kazala je Takač dodajući kako prozvana odgojiteljica duže radi u tom vrtiću.