OSJEČANIN IMA 66 GODINA I BUBREG STAR 103 GODINE: ‘Koliko će još izdržati ne znam, ali nadživio je sve predviđene medicinske granice’

Predsjednik osječke Udruge dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Ivan Leko pacijent je s najstarijim presađenim bubregom u Hrvatskoj. Dobio ga je od oca koji bi da je živ danas imao 103 godine.

Kada je Ivan Leko 1991. godine primio bubreg svoga tada 76-godišnjeg oca, nije ni sanjao da će nakon operacije poživjeti dovoljno dugo da ode u zasluženu mirovinu i postane djed. No, upravo se to dogodilo i danas je on jedina osoba s presađenim bubregom starim čak 103 godine, piše Glas Slavonije.

Leko je od bubrežne bolesti obolio 1986. kada je imao 40 godina. Bolest je napredovala i pet godina kasnije krenuo je i na dijalizu, a potom mu je 3. studenoga 1991. bubreg transplantiran.

“Bubreg mi je donirao otac, koji je tada imao 76 godina i bio najstariji zabilježeni darivatelj. Čak je konzilij u Zagrebu dvojio bi li mi uopće njegov bubreg transplantirao zbog starosti. No, moji su liječnici bili uporni u tvrdnji da se izdržljivost bubrega ne mjeri njegovom starošću, nego kvalitetom. A bubreg moga oca bio je u odličnom stanju jer je on uvijek uredno živio i vodio računa o zdravlju. Pokazalo se da su liječnici bili u pravu. Danas, 26 godina poslije, i dalje živim s očevim bubregom. Da je živ, otac bi imao 103 godine, što znači da je to i “godište” moga bubrega”, kaže Ivan Leko koji je i predsjednik osječke Udruge dijaliziranih i transplantiranih bolesnika.

Dodaje kako je njegov otac nakon transplantacije poživio još 17 godina, odnosno doživio 93. rođendan, te umro od starosti, bez ikakvih zdravstvenih problema.

Leko zbog podudarnosti s ocem srećom nije morao na listu čekanja za transplantaciju na kojoj je bilo 1100 osoba. “Ljudi su mogli na dijalizi čekati transplantaciju cijeli život i ne doći na red. Danas je na listi čekanja oko 180 osoba, a godišnje se obavi u prosjeku 250 transplantacija. Tada nismo mogli ni zamisliti da se transplantacije obavljaju u Osijeku, a danas i u našem KBC-u imamo jako dobro ekipu koja uspješno obavlja transplantacije bubrega”, kaže Leko koji nakon transplantacije nije imao nikakvih komplikacija.

“Normalno sam nastavio živjeti, radio, umirovio se. Uvijek sam bio aktivan, a ni danas ne sjedim kod kuće. Sin ima OPG, radim s njim povremeno, na zraku sam, vitalan. Redovito idem na kontrole. Bubreg je još uvijek iste dimenzije kao 1991. godine, ali funkciju polako gubi. Koliko će dugo još mene izdržati, vidjet ćemo, tu je teško biti prorok, no sigurno je kako je nadživio sve predviđene medicinske granice”, kaže Leko dodajući kako mu je transplantacija omogućila da podigne troje djece, doživi starost i sad se igra sa sedmero unučića.