OREŠKOVIĆEV PRVI RADNI DAN: ‘Nisam ni ja preuzeo časnu poziciju premijera misleći da će to trajati tako kratko’

Bivši premijer Tihomir Orešković koji od danas opet radi u farmaceutskoj kompaniji Teva, za Novu TV je objasnio zbog čega su ga tijekom puta u Amsterdam pratili tjelohranitelji čiju dužnost plaća Republika Hrvatska.

Jesu li tjelohranitelji koji su ga pratili u stopu bili nužni te je li se ipak mogao odreći osiguranja i tako uštedjeti desetke tisuća kuna na račun poreznih obveznika, bivši premijer Tihomir Orešković kazao je, kada je odlazio u Amsterdam, trebao pronaći stan i srediti još neke stvari, a posao tjelohranitelja je da pregledaju stan i lokaciju na kojoj će stanovati.

TIM O TJELOHRANITELJIMA KOJI GA ČUVAJU U AMSTERDAMU: ‘Odreći ću se zaštite MUP-a kada mi kažu da nema rizika’

‘Ja sam štićena osoba’, rekao je Orešković te dodao kako uskoro kreće na službena putovanja na koja ne misli voditi svoje osiguranje, a kazao je i kako se nada da će do tad uspjeti riješiti stvari s MUP-om te da se u vezi toga već čuo s ministrom Orepićem.



‘Da razjasnim: oni su došli prošli tjedan i ovaj tjedan. I više neće dolaziti sa mnom. Danas sam počeo raditi. Nije nikad bio moj plan da oni sada lete sa mnom po svijetu. Odreći ću se osiguranja što se tiče putovanja po svijetu, to apsolutno, samo ću tražiti od MUP-a, jer oni su tu stručni, da mi potvrde da ja i moja obitelj nismo ni na koji način ugroženi. I to je to, ja ću se odreći. To mi je i bio plan, isto kao što mi je bio plan i da neću iskoristiti šest plus šest, dakle dvanaest mjeseci, nego samo ta dva mjeseca, kako sam bio i planirao. Tako da mislim da će se drugi tjedan sve to riješiti’, rekao je Orešković.

Vraća se u Tevu

Opovrgnuo je glasine o tome da iz Teve nikada nije ni izašao, kazao je kako je, kada je prihvatio posao premijera, raskinuo ugovor s Tevom.

‘To je ozbiljna globalna firma, ne bi oni dozvolili da imamo neki takav sukob interesa, tu je i Pliva u pitanju. Nisam ni ja preuzeo časnu poziciju premijera misleći da će to trajati tako kratko i da će brzo završiti, mislio sam da će to puno duže trajati. Nije mi na kraj pameti bilo da ću se ovako brzo vratiti u Tevu’, rekao je.

Objasnio je i da u upravi Teve u Amsterdamu ni na koji način neće sudjelovati u odlukama koje se tiču Plive ili Hrvatske.

‘Ovdje sam na globalnoj funkciji, viši sam potpredsjednik za poslovnu efikasnost, tako da ću surađivati u nekim globalnim projektima i inicijativama, bavit ću se time na koji način Teva može ispuniti svoj plan u 2017. godini, bavit ću se efikasnošću, produktivnošću i profitabilnošću, i to na globalnoj razini, tako da neću imati nikakav kontakt s Plivom ili s Hrvatskom’, rekao je Orešković.