OREŠKOVIĆ SE VRAĆA NA STARO RADNO MJESTO: U Tevi će zarađivati 23 puta više nego kao hrvatski premijer

Bivši premijer Tihomir Orešković vraća se u izraelsku tvrtku Teva u kojoj je radio i ranije kao glavni financijski direktor za prodaju generičkih lijekova.

Teva je inače vlasnik Plive. Orešković će biti viši potpredsjednik za poslovnu efikasnost s uredom u Amsterdamu, ali neće donositi odluke koje se tiču Hrvatske.

Milijunske plaće za visoke pozicije

Na tako visokoj poziciji, odmah ispod uprave, Orešković će imati i visoku plaću. Tportal piše da bi godišnje mogao zarađivati i više od milijun dolara.



To se da zaključiti iz dosadašnjih plaća visokih menadžera koje Teva, kao dioničko društvo, objavljuje javno u godišnjim izvještajima. U upravi Teve osnovne se plaće kreću od 800 tisuća do 1.3 milijuna dolara, a za one na najvišim pozicijama, plaće su još i veće.

Tako je, primjerice, u 2015. godini predsjednik uprave Teve, Erez Vigodman zaradio 4,5 milijuna dolara, dok je vicši CEO Allan Oberman imao primanja od vrtoglavih 7,3 milijuna dolara. Prema takvim bi izračunima Tihomir Orešković kao viši potpredsjednik mogao zarađivati oko pola milijuna kuna mjesečno, piše Tportal pozivajući se na anonimnog sugovornika.

Bitno manje plaće za isti posao u Hrvatskoj

Drugi pak izvor smatra da bi iznos Oreškovićeve plaće mogao biti i dvostruko veći, a uz osnovnu plaću su tu još i putni troškovi, službeni automobil, najam stana, naknada za školovanje djece, kao i nagrade za postignute rezultate. Da je na istoj poziciji u Hrvatskoj, Orešković bi zarađivao tek 40 do 90 tisuća kuna na mjesec uz bonuse.

U svakom slučaju, plaća će mu biti bolja od one premijerske od 22 tisuće kuna mjesečno, a to je čak 23 puta manje nego što će zarađivati u Tevi.

