NOVI POSAO U INOZEMSTVU: Orešković otišao u Amsterdam i sa sobom poveo zaštitu koja će Hrvate dosta skupo koštati!

Bivši premijer Tihomir Orešković uskoro preuzima funkciju u jednoj farmaceutskoj tvrtki i zbog toga je ovih dana otputovao u Amsterdam. Problem je što se sa sobom poveo dvojicu tjelohranitelja koji će hrvatske porezne obveznike itekako skupo ondje koštati.

Bivši hrvatski premijer Tihomir Orešković uskoro preuzima novu funkciju u jednoj velikoj farmaceutskoj tvrtki i ovaj je tjedan zbog toga otputovao u Amsterdam, pišu 24sata pozivajući se na institucije Republike Hrvatske. O kojoj tvrtki je točno riječ nije poznato.

No, poznato je da je Orešković, koji ima pravo na službenu zaštitu šest mjeseci nakon premijerske funkcije u Amsterdam sa sobom poveo dva zaposlenika policijske Uprave za posebneposlove sigurnosti. Točnije, oni su otputovali službenim automobilom, koji će Orešković očito koristiti i u Amsterdamu na trošak hrvatskih poreznih obveznika. Orešković je iz Zagreba otputovao avionom, a dva tjelohranitelja su morala prevaliti put od 1340 kilometara i dočekati ga u Nizozemskoj.

Dnevnice, noćenje, hrana, benzin…

Samo dnevnica za svakog od ta dva tjelohranitelja je 70 euram, pa će one do 19. travnja kada bivšem remijeru ističe zaštita porezne obveznike stajati 100 tisuća kuna. Osim u slučaju ako se Orešković zaštite u međuvremenu odrekne. U obzir se treba uzeti i smještaj za policajce koji će u slučaju da dvojica policajaca budu dijelila sobu u hotelu s tri zvjezdice do 19. travnja porezne obveznike stajati od 60.000 do 120.000 kuna. Svemu treba probrojiti i troškove benzina, prehrane…

Iz Ravnateljstva policije nisu ni potvrdili ni demantirali da je Orešković poveo zaštitu, a sam bivši premijer na novinarske upite nije odgovarao.

Preko tjedna u Amsterdamu, vikendom u Zagrebu

Kako pišu 24sata, Orešković bi radnim danima trebao raditi u Amsterdamu, a vikendom se vraćati obitelji u Zagreb.

Odlaskom na novi posao otvara se i pitanje sukoba interesa. Orešković, prema zakonu, ne smije biti član uprave i nadzornog odbora, ali smije biti, primjerice, na visokoj menadžerskoj funkciji, poput izvršnog ili financijskog direktora. Ako je u Tevi, ta tvrtka je vlasnica Plive, koja posluje s hrvatskom državom, pa je to siva zona. Međutim, po zakonu, dužnosnik ima pravo biti vraćen na bivši posao nakon što izgubi funkciju.

Milijuni ušteđevine i vrijedna nekretnina te automobili

Dodajmo svemu da se Orešković nije odrekao zakonskog prava primanja plaće od 21.924 kune mjesečno i nakon što je otišao s dužnosti. Tako ga je koristio do 20. listopada, a Vladu je obavijestio da ga prestaje koristiti 31. prosinca.

Oreškovićeva imovinska kartica je impresivna i na početku i na kraju mandata. “Izgubio” je samo 4000 eura ušteđevine, pa je ona “pala” na 14,6 milijuna kuna. Na suprugu Sanju prepisao je sve što ima iako ona nije radila, a riječ je o stanu u središtu Zagreba procjenjenom na 5,5 milijuna kuna te BMW-u i Lexusu.