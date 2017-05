OREPIĆEVA OŠTRA KRITIKA: ‘Ova vlada je nelegalna, uzurpirali su vlast na tri razine’; Plenković mu ubrzo odgovorio

Kandidatkinja Mosta nezavisnih lista za županicu Primorsko-goranske županije Ines Strenja-Linić ocijenila je da je Vlada izgubila podršku i da ne može opstati, osim ako je nakon lokalnih izbora ne podrže neki koji sad, rekla je, poput HNS-a, negiraju takvu mogućnost.

Strenja Linić je predstavila u nedjelju u Rijeci svoj program i listu Mosta nezavisnih lista za Županijsku skupštinu, istaknuvši da Most promovira politiku čistih ruku te da su to branili i pod cijenu odlaska iz Sabora. Županija treba biti servis građana, a malim općinama treba pomagati u izradi europskih projekata, poručila je Mostova kandidatkinja za županicu. Najavila da će joj, postane li županica, zamjenici biti Dijana Pintar i Bojan Kreso.

Smatra da ova vlada više može opstati. “Mislim da je ova vlada defintivno izgubila podršku. Hoće li nakon lokalnih izbora, neki, koji su sada apsolutno protiv toga, poput HNS-a ili nekih drugih, dati podršku, to je pitanje”, rekla je dodavši da je moguće da hoće, ali da će to onda biti i njihov kraj jer ne vjeruje da će to njihovi glasači podržati.

“Gospodin Vrdoljak kazao je da nismo htjeli potpisati njihovu interpelaciju, a to je samo točka dnevnog reda, na koju će se raspravljati o Vladi”, kazala je dodavši da bi oni, da su imali namjeru i da su ozbiljno mislili da su izbori potrebni, bili zajedno s Mostom potpisali zahtjev za raspuštanje Sabora.



Bivši ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić, koji je nazočio predstavljanju, ocijenio je da je mentorska politika uništila Hrvatsku i ukrala vlast narodu. Imamo takozvane velike stranke s velikim vođama, koji bez obzira na stranačku bazu definiraju kandidate na gradskim i županijskim listama.

Smatra da je Vlada nelegalna, da se parlamentarna većina temeljem koje je sadašnji premijer dobio vlast razišla, a nova nije potvrđena. Ocijenio je da je to jedna razina uzurpacije vlasti; da je druga razina smjenjivanje ministara bez Sabora; a treća je razina ta da je premijer sam sebe definirao kao mandatara i uzeo neogranično vrijeme u kojem će formirati većinu. A definiranje mandatara je posao predsjednice RH, rekao je.

Na pitanje što misli o uplati dodatnih 5 milijuna kuna USKOK-u, Orepić je kazao da USKOK ima dovoljno novaca, da ih je imao i prije, ali da je potrebno samo malo više volje i da će “to biti u redu”.

Plenković mu odgovorio

Reagirajući na izjave bivšeg ministra Vlahe Orepića (Most) kako je sadašnja Vlada nelegalna i vlast uzurpirana, predsjednik Vlade Andrej Plenković ustvrdio je kako onaj tko gubi ima pravo na komentar, podsjetivši ga na 91 potpis prije dobivanja mandata od predsjednice Republike i rezultate triju glasovanja u Hrvatskom saboru.

“Onaj tko gubi ima pravo na svoj komentar, a ono što je važno jest da HDZ i Vlada idu dalje. Vlada normalno funkcionira, a sve drugo vidjet ćete vrlo brzo nakon lokalnih izbora”, poručio je Plenković prilikom posjeta Metkoviću, prenio je HRT.

Plenković je posjetio uporište Mosta nezavisnih lista kao predsjednik HDZ-a, podupirući kandidata HDZ-a na predstojećim lokalnim izborima.

Orepić, kojega je s ostalim Mostovim ministrima Plenkoviće smijenio jer nisu dali potporu ministru financija, čiju je smjenu tražila oporba, ustvrdio je u nedjelju u Rijeci kako je “mentorska politika uništila Hrvatsku i ukrala vlast narodu”.

Ustvrdio je kako se parlamentarna većina temeljem koje je sadašnji premijer dobio vlast razišla, a nova nije potvrđena. To smatra jednom razinom uzurpacije vlasti. Druga razina za njega je smjenjivanje ministara bez Sabora; a treća da je premijer sam sebe definirao kao mandatara, što je inače posao predsjednice Republike, i “uzeo neogranično vrijeme u kojem će formirati većinu”.