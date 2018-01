OREPIĆ U NU2: ‘Branitelj sam, ali oni ne smiju biti privilegirani. Ne mogu ja jesti šniclu, a drugi da nemaju ni za toć’

Bivši ministar policije ističe kako se ‘branitelje se treba se poštivati i uvažavati’, no upozarava kako je dio braniteljske populacije privilegiran.

Gost emisije Nedjeljom u dva je saborski zastupnik Vlaho Orepić. U prvom TV intervjuu nakon izlaska iz Mosta objasnio je zašto je napustio stranku.

ISPOVIJEST BIVŠEG MINISTRA OREPIĆA: ‘Most je bunker s malim prozorčićem, stalno desničare i ratuju sa svima’

“Politika u Hrvatskoj trenutno trenutno se bavi strančarenjem i interesima i treba je vratiti na pravi put”, kazao je Orepić. Za politiku Mosta je kazao kako je nekorisna i konfliktna. “Od loše i zle politike lošiji je nedostatak bilo kakve politike – to je zamka u koju je upao Most. Most nema politike za narod, sve se svelo na međuljudsko ogovaranje i diskreditaciju. ” Ističe kako je ideja Mosta dobra, ali da su trento zastranili.



Most je desno, a trebao bi povezivati

“Hrvatska je doslovno zapuštena i nezaštićena, posao za narod se ne obavlja. Moj politički cilj je pristojna, uređena, građanska Hrvaska uređenih ekoloških standarda. Ideja Mosta nije s tim u suprotnosti, ali to nije trenutna politika Mosta”, kazao je Orepić. Svjetonazorski, dodao je – Most je orijentiran desno, a takva ne bi trebala biti njegova politika, on bi trebao povezivati, smatra Orepić”

Bivši je branitelj, ali kaže – borio se za slobodu Hrvatske, ali i za slobodu u Hrvatskoj. Smatra kako je dio braniteljske populacije privilegiran u odnosu na ostale građane. “Branitelje se treba se poštivati i uvažavati, ali ja ne mogu jesti šniclu, a da građanin koji za tu šniclu radi – nema ni za toć”, kazao je.

“Ako je istina da je ministar pisao da se film ne može emitirati, onda mora otići”, poručio je Orepić.