OREPIĆ: ‘Budite uvjereni da ćemo locirati krivca. A Plenković? On mi neće ništa dirigirati’

Ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić komentirao je krizu u Agrokoru te istragu koju u najvećoj hrvatskoj kompaniji provode USKOK i DORH.

‘Istraga traje, traje maksimalno mogućim ritmom, to je iznimno zahtjevan slučaj i najbitnije je naglasiti u ovom trenutku da je situacija koja se dogodila u državi prouzročila izvanrednu situaciju koja je na neki način ugrozila nacionalnu sigurnost, financijski sustav RH. Vlada je reagirala sa zakonom koji je omogućio da se stvore okolnosti za očuvanje radnih mjesta. Ali moramo poduzeti i mjere da se locira, da se procesuira odgovornost onoga tko nas je doveo do ovoga. Mi ćemo to napraviti, budite uvjereni’, rekao je Orepić za N1.

Ministar ne vjeruje da se sve ovo moglo dogoditi, a da nije bilo kriminala u cijeloj priči.

Kriminalna privatizacija

‘Moje osobno mišljenje – ne. Smatram da je Agrokor sinonim političkih, društvenih i gospodarskih odnosa koji su nastali nakon kriminalne privatizacije. Vjerujem da je ovo lom takvih odnosa i nadam se da će hrvatsko gospodarstvo nakon Agrokora uspostaviti normalne odnose. I gospodarske i društvene, ali i političke’, kazao je Orepić koji tvrdi da USKOK i DORH maksimalno rade svoj posao.



Uvjerava da nitko ništa neće zataškati, rekavši kako će je ovo prilika da se vrati povjerenje u sustav te da će on, USKOK i DORH to i učiniti.

Lex Agrokor nije htio u detalje komentirati.

Misli da će zakon donijeti rezultate

‘Ja ću biti iskren, ja nisam kompetentan tumačiti taj zakon. Mjerodavni ljudi su rekli da je to nužda trenutka. Često u životu morati donijeti danas dobru odluku, a ne sutra odličnu. Zato sam podržao tu reakciju. Mislim da će dati rezultate’, smatra ministar.

Premijer Andrej Plenković na sjednici Vlade rekao je Orepiću kako neće dozvoliti da se represivni sustav koristi u političke svrhe u vezi Agrokora, na što je Orepić kazao:

‘Nitko neće dirigirati rad represivog sustava i on nema veze s nikakvim izborima. Radit će sukladno normama i zakonu’, odlučno je rekao.

Što se tiče ministra financija Zdravka Marića, čiji opoziv traži oporba koja smatra da je suodgovoran za krizu, Orepić kaže da je ako je znao, bio dužan to i reći.

‘Ako je znao, bio je dužan. I on i ministrica gospodarstva, bivši premijer, ministri financija, gospodarstva… Vidjet ćemo, istraga će utvrditi jesu li znali’, zaključio je Orepić.