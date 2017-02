OREPIĆ: ‘Imamo slučaj gdje je normalno da ustavna sutkinja ode s mjesta prekršaja, ali i dalje ostane sutkinja’

Hrvatska policija odradila je svoj posao u slučaju Kristine Krpljan, koju je u srijedu navečer u Zagrebu ubio njen bivši mladić, izjavio je ministar policije Vlaho Orepić u Trilju gdje je obišao Tranzitni centar za strance i Postaju granične policije.

“Nemili događaj se dogodio kako se dogodio, ali odgovorno tvrdim da je policija postupila u skladu sa svim svojim obvezama kroz cijelu proceduru i kronologiju događanja vezano uz počinitelja i žrtvu. Čak i onda kada su bile mjere zabrane pristupa žrtvi. U tom momentu policija je sva svoja saznanja dala pravosudnim tijelima”, kazao je ministar, dodavši da je mjera zabrane približavanja žrtvi bila povučena u srpnju 2015. godine.

Policija je odradila svoj posao

Od ukidanja zabrane približavanja žrtvi do dana kada je djevojka ubijena bila je samo jedna prijava žrtve i to u studenom prošle godine za nanošenje štete, objasnio je ministar opet kazavši da je policija odradila svoj posao. Ministar je rekao i da je krajnji trenutak da se vrlo jasno kaže da živimo u društveno-političkom okruženju gdje se mladiću koji je autom usmrtio dvije djevojke kao olakotna okolnost uzelo to da je iz ugledne obitelji.

“Imamo i slučaj gdje je normalno da ustavna sutkinja otiđe s mjesta prometnog prekršaja, ali i dalje ostane sutkinja. Imamo okolnosti u kojima je tijekom privatizacije napravljena ogromne šteta narodu i još nitko za to nije odgovarao. Mi kao društvo definitivno trebamo dati odgovore na to, ali i svaki građanin ima odgovornost te svi skupa trebamo mijenjati stvari”, kazao je ministar Orepić.



Odgovarajući na novinarska pitanja Orepić je kazao da će Hrvatska za godinu i pol dana imati zadovoljene sve tehničke uvjete za ulazak u Schengenski prostor što je strategijski cilj Vlade. Na novinarsko pitanje je otkrio podatak da je od studenog do danas 4200 ljudi izbrisano iz evidencije.