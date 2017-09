OPREZNO U PROMETU: Kolnici su poplavljeni, a mogući su i odroni; kiša danas nastavlja padati

Danas će biti promjenljivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu. Oborina će biti češća u drugom dijelu dana, osobito na Jadranu i područjima uz Jadran gdje će biti i pljuskova praćenih grmljavinom, izvijestio je u utorak ujutro Državni hidrometeorološki zavod Hrvatske (DHMZ).

Lokalno na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima i dalje je moguća obilna oborina. U unutrašnjosti će puhati slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u Slavoniji sjeverozapadni. Na Jadranu jugozapadnjak i jugo, na sjevernom dijelu ujutro i navečer mjestimice jaka bura. Najviša dnevna temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva Celzijusovih.

Mokri i skliski kolnici

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje, magla smanjuje vidljivost i usporava vožnju mjestimice u Gorskom kotaru i Lici te na dionici autoceste A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Bosiljevo 2, izvijestio je u utorak ujutro Hrvatski auto-klub (HAK) te upozorio kako su na cestama u gorju i duž Jadranske magistrale DC8 mogući odroni.

Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici A3, između čvorova Lučko i Jankomir kod odmorišta Plitvice u smjeru Bregane, vozi se otežano.

Autoceste A1 Zagreb-Split-Ploče, A6 Rijeka-Zagreb, Jadranska magistrala DC8, državna cesta DC1 (dijelom Lička magistrala), Krčki, Paški i most Dr. Franje Tuđmana u Dubrovniku otvoreni su za sve skupine vozila.

Poplavljene prometnice

Zbog poplavljenog kolnika ili odrona dijela kolnika zatvorene su ŽC6007 Zadar-Ražanac između mjesta Poljice i Mazija; ŽC6040 Sukošan-Sveti Martin-Zemunik i ŽC6004 Nin-Vrsi.

Vozi se otežano, jednim trakom, na dionicama Jadranske magistrale DC8 između Murvice Gornje i Murvice Donje, u Sukošanu te na županijskoj cesti ŽC6011 Murvica-Smoković-Zemunik.

Zbog radova na izgradnji autoceste u Sloveniji između Ptuja i graničnog prijelaza Gruškovje (Slovenija) moguća je vožnja u kolonama i kratkotrajni zastoji posebice za vrijeme pojačane gustoće prometa. Korisnicima savjetujemo da se pravovremeno pripreme za putovanje, uključujući i kupnju vinjeta za korištenje autocesta na području Republike Slovenije kako se ne bi dodatno stvarale gužve i zastoji.

Zbog loših vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranske linije Jelsa-Bol-Split, Ubli-Vela Luka-Hvar-Split i Korčula-Prigradica-Hvar-Split.