OPREZ, UZNEMIRUJUĆE SNIMKE: Ovako izgledaju životinje prije klanja – iscrpljene, brutalno mučene, bolesne i prekrivene izmetom

Uznemirujuće snimke okrutnosti u prijevozu živih životinja alarmirale su Europsku komisiju. Europski parlament najavio je istragu kršenja uredbi u transportu životinja

Organizacije Animals International (AI), Tierschutzbund Zurich/Animal Welfare Foundation (TSB|AWF) i Eurogroup for Animals otkrile su prošli tjedan u Bruxellesu, na konferenciji za visoke službenike Europske komisije i Parlamenta te članove vlada zemalja članica, šokantne snimke brutalnog zlostavljanja životinja u međunarodnom prijevozu. Iz njih je vidljivo jasno kršenje europskih zakona za zaštitu životinja i međunarodnih sporazuma o prijevozu živih životinja tijekom izvoza unutar EU-a i u zemlje Bliskog istoka i sjeverne Afrike, stoji u priopćenju udruge Prijatelji životinja.

Snimke otkrivaju surovu stvarnost životinja u prijevozu: životinje trpe glad i žeđ u pretrpanim kamionima, u luke pristižu potpuno iscrpljene, a radnici ih elektrošokerima tjeraju na brodove. U nehigijenskim uvjetima podliježu bolestima i upalama te umiru u bolovima. One koje prežive dolaze na pristaništa malaksale, izgladnjele i potpuno prekrivene vlastitim izmetom.



Istraga je trajala dvije godine, zaključno s veljačom 2017. godine, a organizacije ističu da se radi o standardnoj praksi u prijevozu goveda, svinja, ovaca i ostalih životinja za ljudsku konzumaciju. Od Europske komisije zatražile su potpunu zabranu prijevoza živih životinja.

Europski parlament obvezao se djelovati i istražiti kršenje prava životinja i europskih uredbi o transportu. Jeppe Kofod, potpredsjednik organizacije Intergroup on the Welfare and Conservation of Animals pri Europskom parlamentu, dao je podršku zahtjevu za ukidanje prijevoza živih životinja i obećao da će se „pobrinuti da službena istraga iznjedri jasne preporuke kako bi do toga i došlo”.

Antonija Magaš iz Prijatelja životinja upozorava da su snimke, koje Udruga dijeli s javnošću kao članica organizacije Eurogroup for Animals, izrazito eksplicitne i prikazuju nezamislivu okrutnost. Izjavila je: „Teško je prihvatiti da je prijevoz životinja, koji uključuje neizmjernu patnju životinja, njihova svakodnevnica, a završava pod mesarskim nožem. Svatko od nas u mogućnosti je zaustaviti kamione i brodove već danas, mijenjanjem prehrambenih navika i prelaskom na biljnu prehranu.”

Organizacija Eurogroup for Animals, u sklopu kampanje #StopTheTrucks, pokrenula je peticiju protiv prijevoza živih životinja, koju je u Hrvatskoj već potpisalo više od 3000 ljudi. Peticiju je moguće potpisati do 20. travnja na službenoj stranici Prijatelja životinja.