OPREZ, ŠKOLARCI PONOVNO NA ULICI! Prvi put u školu danas kreće više od 40 tisuća prvašića

Nova školska godina počinje u ponedjeljak za nešto manje od pola milijuna učenika hrvatskih osnovnih i srednjih škola, od kojih 40 tisuća prvašića.

Osnovaca će u školskoj godini 2017./2018. biti više od 323 tisuće, dok će srednje škole pohađati oko 160 tisuća učenika.

Prema privremenim podacima Ministarstva znanosti i obrazovanja iz kolovoza, u prvi razred osnovne škole upisano je 40.115 djece, no kako napominju iz Ministarstva, prvašića će biti još nešto više jer se dio djece upisuje kasnije, a točni podaci o broju učenika znat će se nakon 30. rujna do kada su škole dužne upisati podatke u e-Maticu.

Školska godina trajat će do 15. lipnja, osim za maturante, koji nastavu imaju do 22. svibnja. Prvo polugodište traje do 22. prosinca 2017. godine, a drugo polugodište počinje 15. siječnja.



U poruci u povodu nove školske godine ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak pozvala je u subotu učenike i učitelje na zajedničko stvaranje škole za život, a ne za ocjenu.

Akcija ‘Poštujte naše znakove’

Istaknula je pritom da je glavni cilj njezina tima ulazak kurikularne reforme u škole u obliku pilot-projekta od školske godine 2018./2019. Hrvatska više nema vremena za čekanje, “već je vrijeme za entuzijazam, optimizam, kreativnost, ali i težak zajednički rad”, ističe ministrica.

Kao i dosadašnjih godina na hrvatskim prometnicama s početkom školske godine počinje i akcija “Poštujte naše znakove” u sklopu koje će policijski službenici na prometnicama, u zonama škola, pojačano nadzirati promet.

Od ove školske godine 1119 hrvatskih škola sudjelovat će u Školskoj shemi prehrane – besplatnih obroka voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda za školsku djecu koja objedinjava dosadašnju Shemu školskog voća i povrća i Program mlijeka u školama.