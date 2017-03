OPORBA U SABORU: ‘Uniformirani naoružani policajci na Hrvatskim studijima izazivaju nam mučninu’

Saborska oporba se žestoko obrušila na odluku o ukidanju studija filozofije na Hrvatskim studijima, sumnjajući na “odmazdu” ministra obrazovanja Pave Barišića, no iz vladajućeg HDZ-a im odgovoraju kako “nije riječ o odmazdi, već o boljem povezivanju studija filozofije na temelju provedene reakreditacije Hrvatskih studija”.

“Sumnjamo na odmazdu u odluci Senata o kvotama za upis na Hrvatske studije… Mladi smatraju da je trenutačna uprava napravila štetu i traže smjene. Kako da Hrvatska bude zemlja znanja, kad izvrsnost nije kriterij i kad se pod egidom autonomije sveučilišta krije korupcija, nepotizam i plagijatorstvo”, poručio je Bojan Glavašević nakon stanke koju je zatražio u ime SDP-a.

Glavašević (SDP): Autonomija sveučilišta nije autonomija plagiranja, nego autonomija misli

Uniformirani naoružani policajci na Hrvatskim studijima, koje su studenti blokirali prosvjedujući zbog, kako kažu, nezakonitih odluka Uprave sveučilišta na štetu kvalitete studija filozofije na Hrvatskim studijima, prema Glavaševićevim riječima “izazivaju mučninu”.

Autonomija sveučilišta nije autonomija plagiranja, nego autonomija misli, naglasio je i dodao kako su u SDP-u solidarni sa studentima i profesorima, poručuju im da su uz njih te ih pozivaju da im se obrate kako bi im pomogli ako to mogu. “Hrvatske građane pozivamo da im daju podršku, jer su to naši mladi i znanstvenici i tu se pokazuje domoljublje. Postupanjem uz pratnju naoružanih policajaca, rektor i ministar ih mogu samo ispratiti do prvog idućeg autobusa za Njemačku i Irsku ili do novootvorene Zračne luke Franjo Tuđman”, rekao je SDP-ov zastupnik.



Richembergh (HNS): Nedopustiv je pritisak na profesore koji su se suprotstavili plagijatu

S njim se slaže i HNS-ov Goran Beus Richembergh, koji kaže kako je paradoks da se, dok je ministar znanosti filozof, pritiskom ide na ukidanje studija filozofije. “Ukidanje upisne kvote dovodi u pitanje budućnost te sastavnice Sveučilišta u Zagrebu, a ukidanje upisnih kvota prvi je korak prema ukidanju Hrvatskih studija”, upozorio je.

Neshvatljivo mu je, ističe, da se dopušta institucionalno nasilje iz odmazde.

“Nedopustivo je da se na taj način vrši pritisak i ukida institucija samo zato što su neki profesori potpisali peticiju i otvoreno se suprotstavili plagijatu. Drugog racionalnog razloga nema, jer nije predočen nijedan argumentirani podnesak ili dokument kojim bi se opravdao ovakav institucionalni pritisak”, rekao je Richembergh. Slati policiju na vlastite studente je, kaže, prije svega sramota.

Bedeković (HDZ): Nema odmazde, riječ je o boljem povezivanju studija filozofije

“Nije riječ ni o kakvoj odmazdi na Hrvatskim studijima, već o boljem povezivanju i profiliranju studija filozofije na temelju provedene reakreditacije Hrvatskih studija”, uzvratila im je HDZ-ova Vesna Bedeković.

Autonomija sveučilišta, napomenula je, među ostalim, obuhvaća utvrđivanje obrazovnih, znanstvenih umjetničkih i stručnih programa, pri čemu Senat utvrđuje studijske kapacitete, upisnu politiku i određuje upisne kvote.

“Slijedom toga, Senat je 17. siječnja donio odluku o promjeni statusa sveučilišnog centra Hrvatski studiji u sveučilišni Odjel Hrvatski studiji kao podružnice Sveučilišta u Zagrebu, pri čemu postojeći odjeli sveučilišnog centra Hrvatski studiji nastavljaju rad kao odsjeci sveučilišnog odjela, a zaposlenici, vanjski suradnici i studenti zadržavaju sva prava stečena na temelju sklopljenih ugovora”, pojasnila je Bedeković.

Podsjetila je i na odluku Senata od 14. ožujka, da na studiju filozofije Hrvatskih studija u sljedećoj akademskoj godini neće biti upisa u prvu akademsku godinu studija, te se neće pripremati novi studijski programi filozofije na Hrvatskim studijima. “To bi bilo utrostručavanje takvog studija na Sveučilištu u Zagrebu”, rekla je. To, ističe, ne znači da se ukida Odsjek za filozofiju ili Filozofija na Hrvatskim studijima. “Za nju će se pronaći odgovarajuća forma”, uvjeravala je.

Bedeković (HDZ): Studenti nasilno ometaju nastavu

Dana 20. ožujka je, dodala je, došlo do nasilnog ometanja nastave. “Odluku o ometanju donio je skup studenata i građana, među kojima znatnim dijelom građana izvan institucija Hrvatskih studija, koji su se nazvali Studentskim saborom. Uprava Hrvatskih studija je osudila takav institucionalni oblik aktivizma, jer ne vodi prema rješavanju problema”, ocijenila je HDZ-ova zastupnica.