OPORBA UJEDINJENA, NO JE LI MOST? Vrdoljak tvrdi da postoji šansa da HDZ dobije potporu gdje se najmanje nada

Predsjednici SDP-a, HNS-a i IDS-a sastali su se “na prijateljskoj kavi” jasno poručivši kako nitko iz njihovih redova neće podržati novu Plenkovićevu Vladu, no dodali su kako postoji varijanta da premijeru stigne pomoć s mjesta s kojeg se najmanje nada.

Davor Bernardić, Ivan Vrdoljak i Boris Miletić danas su se sastali u kafiću Trezor u Zagrebu, pohvalio se na Tvitteru predsjednik SDP-a.

Nakon razgovora sa @HSSHrvatska i @HSU nastavljamo razgovore u interesu stabilnosti Hrvatske. pic.twitter.com/xiqzmzBb43 — Davor Bernardić (@davorbero) April 29, 2017

“Ovo je bio prijateljski sastanak prijateljskih stranaka” komentirali su za Večernji list Vrdoljak i Miletić, dodajući kako ovo ogromna kriza koja će se odraziti na gospodarstvo, ali oni tu ne mogu ništa. “To može jedino Plenković ako pokaže novu većinu. Ili novi izbori”, ističu.



Obzirom na to da, očito, nitko iz oporbe neće podržati Plenkovićevo preslagivanje, postavlja se pitanje gdje premijer misli skupiti 76 ruku za nove ministre. Vrdoljak ističe – možda iz Mosta.

“Most nije homogen. Postoji mogućnost da dio Mostovaca ostane u novoj većini”, rekao je Vrdoljak.

S HSS-om već ranije sve dogovoreno

Kako je Bernardić naznačio u statusu, već je ranije je razgovarao s HSS-om, pa prema svemu sudeći, Plenković ne može računati niti na njegovih pet ruku iako i Krešo Beljak ističe da su novi izbori pogubni.

“HSS-a neće biti u priči oko vlade. Jamčim to, HSS je stranka koja je puno oluja prebrodila u zadnjih godinu dana tako da se sigurno nećemo nasukati u ovoj oluji. Sve do novih parlamentarnih izbora ostajemo oporba. Bilo je razgovora s Plenkovićem, ali ja sam to otklonio. Naš partner je SDP, duboko smo u lokalnim izborima, a novi parlamentarni izbori bi bili pogubni u mnogo pogleda”, rekao je Beljak za N1.

