OPLJAČKANOM DUBROVČANINU BANKA NE ŽELI VRATITI UKRADENI NOVAC: ‘Okrenuli su mi leđa, mijenjam banku’

Nakon što je ljetos Dubrovčanin J.R. na svom radnom mjestu opljačkan, kradljivac je završio u zatvoru, ali opljačkanom Dubrovčaninu novac i dalje nije vraćen.

Ispeglao karticu, kupio cigarete, alkohol i skupe tenisice

Kradljivac je u trenutku nepažnje uzeo torbicu s osobnim stvarima i novčanikom dok je opljačkani radio na recepciji jednog hotela u Dubrovniku. Kako je u novčaniku bila i Visa kreditna kardica koju je izdala Raiffeisen banka, za koju nije potreban PIN niti neka druga sigurnosna lozinka, kradljivac je karticu odmah ‘ispeglao’ i kupio hrpu cigareta i alkohola, a kupio je i tenisice vrijedne 700 kuna. Opljačkani muškarac tako je ostao bez četiri tisuće kuna. Kad je shvatio da mu je nestao novčanik, obavijestio je banku, no pljačkaš se u međuvremenu već okoristio njegovom karticom, a opljačkao je još dvojicu Dubrovčana te se okoristio s ukupno 12 tisuća kuna, javlja Dubrovački dnevnik.

Iako je policija ubrzo uhvatila kradljivca te je on osuđen na osam mjeseci zatvora, a propisano je i da mora oštećenima vratiti ukradeni novvac, to se nije dogodilo jer on novca ni imovine nema. Opljačkani Dubrovčanin zato se obratio banci kako bi mu oni vratili novac.



‘Nisam se nemarno odnosio prema kartici banke’

‘Mislim da za to imam itekako pravo. Nisam se nemarno odnosio prema kartici banke, jer mi je ona ukradena u zatvorenom prostoru, koji je u privatnom vlasništvu. Pa nisam je ostavio negdje na plaži. Osim toga, banku sam obavijestio u svezi krađe u vrlo brzom roku te smatram kako sam napravio sve što je u mojoj moći da spriječim zloupotrebu kartice. Unatoč svemu banka mi ne želi vratiti novac koji mi je ukraden, jer smatra da sam se neodgovorno ponašao prema kartici’, rekao je recepcioner koji je banci dostavio i snimku na kojoj se vidi pljačka, no oni su, pogledavši snimku, rekli da je ona samo potvrda njegovog nemarnog ponašanja. Nisu htjeli komentirati pojedinačni slučaj, no u priopćenju za Dubrovački dnevnik naveli su tek da ‘postupaju sukladno odredbama Općih uvjeta poslovanja, kojima su regulirani konkretni ugovorni odnosi, a koji (Opći uvjeti) su usklađeni sa odredbama pozitivnih zakonskih propisa’.

Banci nije bilo sumnjivo to što se u 30 minuta dogodila velika transakcija na toj kartici, ali i na drugoj kartici istog korisnika, za koju je potreban PIN, a kojeg kradljivac nije pogodio ni nakon tri pokušaja pa je kartica blokirana.

‘Nisu me ni nazvali da provjere peglam li ja karticu ili je ukradena’

‘Zaista mi nije jasno kako je moguće da me RBA, nakon blokiranja debitne kartice i brzog provlačenja kreditne kartice nije nazvala na telefon i pitala jesam li ja taj koji koristi karticu ili je ona ukradena. Iz svega ovoga mogu samo zaključiti da oni nemaju razvijen sustav zaštite, kakav primjerice imaju u American Expressu’, rekao je razočarani muškarac i najavio da će sada potražiti usluge neke druge banke.

‘Izgleda da sam im bio dobar kada je od mene trebalo naplatiti razne naknade, a kada se, prvi put nakon 10 godina suradnje, dogodio problem, okrenuli su mi leđa. Nakon ovoga se ne osjećam sigurno držati novac u toj banci te sam naravno potražio novu’, rekao je.