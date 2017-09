TODORIĆ: ‘Od amnezije boluju samo premijer i njegova potpredsjednica… Imam dokaze da Martina Dalić bezočno laže!’

Nakon što je danas premijer Andrej Plenković iz Tallinna komentirao optužbe Ivice Todorića prema Vladi, kazavši da ne bilo dobro da dođe “do kolektivne amnezije” o realnosti koja je bila prije šest mjeseci, Todorić se javio s novom objavom na svom blogu.

Plenković je rekao da nema nikakvog govora o pritisku Vlade, te da je Zakon o Agrokoru napravljen kako bi se mogao aktivirati uz pristanak uprave. Dodao je da ne bi bilo dobro da sada dođe do neke kolektivne amnezije te da se u roku od šest mjeseci zaboravi realnost u kojoj je kompanija u tom trenutku bila. Na Todorićeve optužbe se osvrnula i potpredsjednica Vlade Martina Dalić koja je najavila da će ga tužiti zbog širenja kleveta i narušavanja ugleda.

Todorić se nakon tih izjava ponovno oglasio na svom blogu. Objavu prenosimo u cijelosti:

‘Gospodine predsjedniče Vlade, kad iz neke baltičke zemlje narodu poručujete da ima kolektivnu amneziju, onda očito zaboravljate da narod pamti puno dulje nego to politika želi. I ja pamtim dugo, a događaje od 26. veljače i 26. ožujka ove godine pamtit ću zauvijek. Podsjetit ću vas da smo se vidjeli samo dvaput u životu.

Naš drugi sastanak, za razliku od prvog, dogodio se na moju inicijativu, a prezentirao sam vam standstill. Osim mene i Vas sastanku su nazočili i Martina Dalić i Davor Božinović. Tada ste mi rekli kako ćete i sami dati preporuku bankama oko projekta standstilla. No, to niste učinili, ostavili ste me bez informacija, i aktivirali ste Lex iako za to niste imali niti dokumentaciju iz kompanije niti jedan uvjet koji propisuje zakon! To je istina, gospodine predsjedniče Vlade.

A istina je i da je Martina Dalić prijetila i meni i mojoj obitelji, istina je da je to činila komunikacijskim alatima koji se ne mogu obrisati. Istina je da su prijetnje bile vrlo izravne, neke i pred svjedocima. Amnezija? Za to joj je dovoljno pogledati u arhivu svojeg mailboxa.

Istina je i to da pripremam čitav niz postupaka protiv pojedinaca i institucija čiji je angažman oko Agrokora bio protuzakonit. A tužbe Martine Dalić jedva čekam, pritom nemam amneziju već živo sjećanje, ali i sve potrebne dokaze da bezočno laže ona koja je bila generator otimanja Agrokora’, napisao je Todorić u najnovijoj objavi na blogu.