POČELI RADOVI NA JEDNOJ OD NAJPROMETNIJIH ZAGREBAČKIH CESTA: Ovim pravcima nećete moći voziti

Iz zagrebačkog Gradskog ureda za mjesnu samoupravu stigla je obavijest o privremenoj regulaciji prometa.

Za potrebe izvođenja radova uređenja kolnika na Aveniji Marina Držića (istočni kolnik) na dijelu od Mosta mladosti do ulice Dane Duića od srijede, 23. kolovoza 2017., od 8 sati do nedjelje, 27. kolovoza 2017., do 6 sati zauzet će se istočni i središnji prometni trak, a promet će se odvijati po preostalom dijelu kolnika.

Tijekom navedenih radova bit će onemogućeno kretanje vozila iz pravca Avenije Dubrovnik prema Aveniji Marina Držića. Od četvrtka, 24. kolovoza 2017., od 8 sati do nedjelje, 27. kolovoza 2017., do 10 sati na Aveniji Marina Držića (zapadni kolnik) na dijelu od ulice Dane Dujića do Sarajevske ceste zauzet će se zapadni i središnji prometni trak zapadnog kolnika, a promet će se odvijati po preostalom dijelu kolnika.

Od nedjelje, 27. kolovoza 2017., od 6 sati do ponedjeljka, 28. kolovoza 2017., do 4 sata, za sav promet će se zatvoriti istočni kolnik Aveniji Marina Držića na dijelu od Sarajevske ceste do ulice Dane Duića, a od nedjelje, 27. kolovoza 2017., od 10 sati do ponedjeljka, 28. kolovoza 2017., do 4 sata, za sav promet će se zatvoriti zapadni kolnik Avenije Marina Držića na dijelu od ulice Dane Duića do Sarajevske ceste.



Obilazni pravac za vrijeme navedenih radova bit će:

Avenija Dubrovnik – (polukružno na kružnom toku Zapruđe) – Avenija Dubrovnik – Avenija – V. Holjevca – Slavonska avenija – Avenija Marina Držića i obratno.