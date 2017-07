OPET INCIDENTI U SAVUDRIJSKOJ VALI: Slovenci tjerali hrvatske ribare sa spornog područja, zaljevom plovi više policijskih brodova

Slovenski mediji javljaju kako je slovenska policija jučer zabilježila dva incidenta u Piranskom zaljevu.

Hrvatski su ribari dvaput (drugi put u pratnji hrvatske policije) uplovili na teritorij koji kontrolira slovenska policija, piše Delo. No, hrvatski MUP je jučer također izvijestio o tri incidenta u zaljevu.

Ribarski brod uplovio na slovenski teritorij

Slovenska je policija priopćila kako je prvi ribarski brod uplovio je u slovenske teritorijalne vode i započeo s ribolovom. Policija Slovenije je upozorila ribara, a odmah potom stigla su dva broda hrvatske policije. Nakon upozorenje sva su tri broda napustila sporno područje.

Do drugog incidenta došlo je poslijepodne, kada je u slovenske teritorijalne vode uplovio drugi ribarski brod i započeo s ribolovom. S njim su uplovila i dva broda hrvatske policije te su nakon upozorenja napustili područje.



Jučer tri incidenta

Podsjetimo, MUP je jučer javio o nekoliko incidenata u Piranskom zaljevu.

‘Tijekom današnjeg dana, 1. srpnja 2017. godine, hrvatska je policija evidentirala tri slučaja povrede crte razgraničenja na moru:

– u 10,45 sati, na 0,9 NM i 8 milja od Rta Savudrija, unutar teritorijalnog mora RH, policijsko plovilo Republike Hrvatske zateklo je slovensko policijsko plovilo te su nakon uspostavljenog kontakta izdali upozorenje kako se nalaze unutar teritorijalnog mora RH te da ga napuste, što su u 11,05 sati i učinili. Napominjemo da je prije postupanja hrvatskog policijskog plovila, slovensko policijsko plovilo u prolazu, bez zaustavljanja, upozorilo hrvatsku ribaricu da se nalazi u teritorijalnom moru Slovenije te se nakon toga bez ikakvog postupanja udaljilo od ribarice.

– u 11 sati, na crti razgraničenja, uočen je ulazak slovenskog policijskog plovila na 0,8 milja u teritorijalnom moru RH i 1,9 milja od Rta Savudrija. Također je uspostavljen kontakt s plovilom te je upozoreno da se nalazi unutar teritorijalnog mora RH. Policijsko je plovilo potom napustilo teritorijalno more RH.

– u 14,06 uočeno je slovensko policijsko plovilo kako uplovljava u teritorijalno more RH s kursom plovidbe prema hrvatskoj ribarici. Prije dolaska slovenskog policijskog broda do hrvatske ribarice na 0,3 milje u teritorijalnim vodama RH i 1,7 milja od Rta Savudrija uspostavljen je kontakt sa slovenskim policijskim plovilom, izadno im je upozorenje da napuste teritorijalno more RH, što su u 14,28 sati i učinili.

Nije bilo kontakta između hrvatske ribarice i slovenskog policijskog broda’, priopćili su iz policije.