OPET DRASTIČNA PROMJENA VREMENA: Nakon proljetnih temperatura, kiša – oluje, minusi i snijeg

U četvrtak stiže zahladnjenje te će kiša prijeći u susnježicu i snijeg, najprije u gorju, a zatim prema kraju dana vjerojatno i u nekim nizinama.

Na božićno jutro veći dobar dio Hrvatske probudio se pod maglom, uz niske oblake koji su se zadržali do poslijepodneva. Nastavak dana donio je nešto vedrije vrijeme te nešto više temperature, no promjene stižu već sutra.

Dok će u središnjoj Hrvatskoj danas prevladavati sunčano vrijeme i relativno visoke temperature za ovo doba godine, večer će donijeti pravu zimu te će se temperature kretati od -5 do -2 stupnja Celzijeva. Bit će sve više oblaka, a potkraj dana bi u gorju i na sjevernom Jadranu moglo pasti i nešto kiše. Vjetar slab, samo će u gorju povremeno puhati umjeren jugozapadnjak.



Na jugu Hrvatske bit će dosta toplije, pretežno vedro uz slab vjetar te mirno more. Jutarnja temperatura od 1 °C u unutrašnjosti do 10 °C na otocima, a najviša dnevna između 14 i 16 °C.

U utorak će na Jadranu zapuhati umjereno jugo te će duž cijele obale biti zamjetno oblačnije, a kiša će biti najčešća na širem riječkom području. U srijedu će jugo jačati na jako i olujno te će do četvrtka lokalno pasti i obilnija kiša. U četvrtak će jugo na sjevernom dijelu okrenuti na buru s kojom će stići hladniji zrak. No, do tada uz južinu, osobito u srijedu, bit će i razmjerno toplo’, prognoziraju meteorolozi HRT-a.

Utorak će u unutaršnjosti donijeti kišu većinom u gorju, a u srijedu i u središnjim predjelima. Puhat će umjeren i jak južni i jugozapadni, zatim i jugoistočni vjetar. U četvrtak stiže zahladnjenje te će kiša prijeći u susnježicu i snijeg, najprije u gorju, a zatim prema kraju dana vjerojatno i u nekim nizinama.