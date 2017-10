OPET DERNJAVA U SABORU: Maras se zajapurio zbog Agrokora, HDZ-ov Bačić ga ismijao

Istražno povjerenstvo za Agrokor posvađalo je SDP i HDZ u četvrtak, već na samom početku saborskog zasjedanja, a dok je SDP-ov Gordan Maras vladajućima poručivao kako “ne želi odgovore na pitanje oko Agrokora” te pozivao Ivicu Todorića da svjedoči 30. listopada, HDZ-ov Branko Bačić ga je optužio za politikanstvo i opstrukciju rada povjerenstva.

“HDZ i dalje ne želi dati odgovore na pitanje oko Agrokora. To se vidi iz izjava kolega Brkića i Borića vezano za to kada bi povjerenstvo trebalo započeti, da se očekuju uhićenja ‘pa ćemo razmisliti o tome da li ćemo i kako raspravljati’. HDZ će sve napraviti da do odgovora ne dođe”, poručio je Maras nakon zatražene stanke.

Zapitao se i zašto je povjerenik “Ramljak očito doveo svoje poslovne partnere Knighthead u Agrokor da zarade 400 milijuna eura” kao i “zbog čega bi onda Dalić, Marić, Ramljak i Plenković htjeli odgovoriti na to pitanje”.

‘HDZ to neće dati’

“HDZ to neće dati. Odakle Milijanu Brkiću informacija koliko je i kome HBOR posuđivao novca tijekom svih ovih godina. Ovdje se izgleda uključila u priču i obavještajna zajednica. Odakle to Brkić zna? Nek nam to kaže kolega Bačić u svom ‘flaster javljanju'”, pozivao je Maras optužujući HDZ da želi “baciti maglu”.



Maras, koji je član istražnog povjerenstva, javno je pozvao Ivicu Todorića da se 30. listopada odazove na prvu sjednicu povjerenstva kao svjedok oko tog slučaja. “Ovo je javni poziv Todoriću na prvu sjednicu povjerenstva i da pokaže što je razgovarao s Ramljakom, Dalić i Plenkovićem. Ako je HDZ-u u interesu da se čuje i druga strana, neka predlože da isti dan iskaz daju iskaz i Ramljak, Dalić i Marić”, rekao je.

HDZ-ov Branko Bačić poručio je Marasu da “argumentom vike pokušava zamijeniti viku argumenata koji njemu ne idu u prilog”.

Marasa je podsjetio kako je on tek jedan od članova povjerenstva te kako neće određivati koga će se prvo pozvati.

Optužbe za politikanstvo

“Ovo što radite je grubo politiziranje istražnog povjerenstva. Vi, kolega Maras, radite maglu kako bi se pokušala zamagliti vaša uloga u radu Agrokora i kroz rad fondova gospodarske suradnje i kroz vašu ulogu u Nadzornom odboru HBOR-a, pa možda će povjerenstvo odlučiti da baš vi budete prvi svjedok i da vas tako i eliminira iz rada povjerenstva”, poručio je Bačić.

Za vrijeme SDP-ove vlade, ustvrdio je Bačić, nastale su najveće dubioze.

“O tome kome je stalo do povjerenstva najbolje govori podatak da još u prošli petak uoči glasovanja niste znali tko će vam biti član i predsjednik istražnog povjerenstva, a na vašem ste se Klubu oko toga posvađali”, poručio je Bačić.

Ponovio je i kako HDZ s istražnim povjerenstvom nema nikakvih problema.

“HDZ podravlja rad istražnog povjerenstva, ali da rad povjerenstva ne bude stvar politikanstva što je očito počelo i prije nego je počelo povjerenstvo raditi. Ovo što vi radite je politikanstvo i opstruiranje rada povjerenstva”, poručio je Bačić.

Vidno uzrujan Maras se požalio na povredu Poslovnika, a Bačića optužio da mu prijeti. “Nećete me ušutkati prijetnjama. Ovo je po prvi puta da se s govornice prijeti zastupniku drugog kluba od strane HDZ-a. Radite što hoćete. Ja sam spreman na sve prljavosti koje će iz HDZ-a doći, a vi odgovorite jeste li spremni da Todorić svjedoči 30 listopada”, poručio je Maras.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković Marasu je rekao kako on u svom viđenju nije bio ništa nježniji od Bačića. “Kad prozivate drugog budite sprenmi da će se on braniti na isti način kao i vi”, savjetovao je Marasu.