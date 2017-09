OPĆINA TISNO POKREĆE POSTUPAK PROTIV MINISTARSTVA FINANCIJA: Traže naknadu štete zbog odgode poreza na nekretnine

Zbog odluke premijera Andreja Plenkovića o odgodi uvođenja poreza na nekretnine, Općina Tisno pokrenut će postupak protiv Ministarstva financija i tražiti refundaciju do sada utrošenih sredstava za ustrojavanje sustava i evidencija potrebnih za uvođenje poreza na nekretnine, potvrdio je načelnik Općine Tisno Ivan Klarin.

“Obzirom na najavu predsjednika Vlade RH gospodina Andreja Plenkovića o odgodi uvođenja poreza na nekretnine, Općina Tisno pokrenuti će postupak protiv Ministarstva financija RH i tražiti naknadu štete, to jest refundaciju do sada utrošenih sredstava za ustrojavanje sustava i evidencija potrebnih za uvođenje poreza na nekretnine“, priopćio je Klarin u srijedu.

Novac poreznih obveznika bačen u vjetar

Naglašava kako je novac poreznih obveznika utrošen u nove programe, edukacije službenika te prikupljanje podataka, zapravo “bačen u vjetar”.



“Iako sam od početka bio jedan od najvećih kritičara uvođenja poreza na nekretnine, Općina Tisno je prema uputama Ministarstva financija RH na vrijeme počela sa pripremama te uložila znatna financijska sredstva u nove programe, edukaciju službenika te prikupljanje podataka. Trošak koji je do sada nastao zbog političkog amaterizma i ovakvog postupanja prema jedinicama lokalne samouprave u RH od strane predsjednika Vlade RH Plenkovića i ministra financija Marića, značajan je za proračun Općine Tisno, smatramo da je to novac poreznih obveznika koji je doslovno ‘bačen u vjetar’ te za to netko mora snositi odgovornost“ istaknuo je Klarin.

Vlada traži najmudrije rješenje

Premijer Plenković ocijenio je u utorak da hrvatska javnost nije dovoljno dobro upoznata sa svim aspektima najavljenog poreza na nekretnine te najavio odgodu njegova uvođenja.

“U ovom trenutku prevladava stav da, nakon dodatne analize i rasprave, vidimo da li je najmudrije rješenje da se predloži odgoda primjene toga poreza za jedno dogledno vrijeme“ kazao je jučer premijer gostujući u središnjem Dnevniku HRT-a.

Istaknuo je da je o tome već razgovarao sa svojim partnerima u Vladi, koji također dijele taj stav, kako bi napravili sve potrebne analize i na neki način pomogli jedinicama lokalne samouprave i usmjerili tenzije koje su u ovom trenutku nepotrebno grade i nerijetko fabriciraju nizom neistinitih informacija.

