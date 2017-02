OPASAN VIRUS HARA DALMACIJOM, ZARAŽENE DVIJE BEBE: ‘Roditelji, cijepite djecu jer može doći i do smrtonosnih komplikacija!’

Dvoje djece, jedno u dobi od četiri i pol godine iz Baške Vode, a drugo od osam godina iz Tučepa, koje se trenutačno nalazi u Zagrebu, zaraženo je virusom ospica, a kako se pretpostavlja, zarazili su se na makarskom području.

Djeca se nisu zarazila istodobno i zaraza nije iz istog izvora.

Ospice su posljednji put na području Splita bile prisutne 2015. kada smo ih “uvezli” iz BiH. Dr. Ivo Petrić, šef Epidemiološke službe Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije ističe kako jue riječ je o potencijalno vrlo opasnom virusu koji se pojavljuje uz temperaturu i osip, vrlo brzo se šireći. Infekcija se širi kapljicama iz nosa, usta ili grla zaražene osobe.

Razdoblje inkubacije prije nego što se obično pojave simptomi je sedam do 14 dana. Imunitet protiv bolesti se stvara nakon cijepljenja, nakon aktivne infekcije, a pasivni imunitet kod djeteta čija je majka imuna traje tijekom većeg dijela prve godine života.



‘Mi poduzimamo sve protuepidemijske mjere, cijepimo, odnosno preporučamo cijepljenje svoj djeci koja su bila u kontaktu s dvoje zaraženih ako nisu primila vakcinu. No, velik problem imamo kod otpora roditelja koji odgađaju cijepljenje djece iz straha od tzv. MRP cjepiva (ospica, rubeola, zaušnjaka). Informacije koje roditelji imaju su zastarjele. Prije se spekuliralo time da MRP cjepivo ima utjecaja na poremećaje autizma, što je pogrešno. Ta je priča stara gotovo 20 godina. No, do sada je provedeno bezbroj studija i znanstvenih radova koji su odbili bilo kakvu povezanost cjepiva i autizma, rekla je dr. Milka Brzović, epidemiologinja s Higijenskog, za Slobodnu Dalmaciju.

Mala djeca u najvećoj opasnosti

U najvećoj opasnosti od ospica su mala djeca, kao i ona koja boluju od neke teške bolesti (npr. leukemija) i ne smiju se cijepiti.

‘Procijepljenost djece je iznimno loša, najlošija u zadnjih dvadesetak godina. U 2015. godini 81 posto djece u Splitsko-dalmatinskoj županiji je procijepljeno protiv ospica, dok je taj postotak u Splitu, Solinu i Kaštelima bio puno manji u odnosu na županiju. Zbog kampanje protiv cijepljenja, bojim se da ćemo imati epidemiju i obolijevat će djeca koja se zbog svojih drugih teških bolesti ne smiju cijepiti. MRP cjepivo je u dugogodišnjoj primjeni i dokazano je djelotvorno i sigurno. Stoga apeliram na roditelje da cijepe djecu’, kaže dr. Brzović.

Oni koji se cijepe protiv ospica u najranijoj životnoj dobi zaštićeni su protiv oboljenja cijeli život. No, ipak postoji mogućnost, doduše vrlo rijetka, da i cijepljena osoba dobije ospice, pogotovo u doba velike epidemije. Ospice su dječja bolest, no može ih dobiti i odrasla necijepljena osoba.

Nekad vrlo česta bolest

Prije nego što je cijepljenje postalo široko rašireno, ospice su bile vrlo česta bolest u djetinjstvu, tako da je 90 posto stanovništva bilo zaraženo do dobi od 20 godina. Danas se javljaju samo povremeno.

Osjetljive osobe su dojenčad u vrijeme kad se smanjuje broj antitijela dobivenih od majke i osobe koje su odbile cijepljenje. Mladež i mlade odrasle osobe koje nisu primile drugo cjepivo također su osjetljivi. Koliko su ospice ozbiljne, najbolje govori podatak da od 10 osoba koje nisu cijepljene, njih devet će u slučaju epidemije ospice i dobiti.