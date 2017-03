OPASAN PRIJEDLOG EUROPSKE KOMISIJE: Ovakve kvote mogle bi ugasiti više od 4000 radnih mjesta u Hrvatskoj

U prijedlogu Višegodišnjeg plana upravljanja ribolovom na sitnu plavu ribu, Europska komisija predlaže ograničenje ulova na 40 tisuća tona. Tu bi količinu međusobno trebali rasporediti ribari u Hrvatskoj, Italiji, Albaniji, Sloveniji i Crnoj Gori. Zajedno oni sada love više od 100 tisuća tona sitne plave ribe na godinu, piše Novi list.

Samo hrvatska ribarska flota sada ima ulov od oko 60 tisuća tona inćuna i srdele pa bi takav sustav kvota bio problematičan za Hrvatsku. Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić najavio je pregovore s Komisijom o tom prijedlogu. te da vjeruje da će Hrvatska uspješno izbjeći uvođenje kvota za izlov sitne plave ribe.

Tolušić: ‘Teško je očekivati da će prijedlog Komisije zaživjeti’

‘Uvođenje kvota bi značilo poništenje napora uloženih posljednjih godina i zaokret u upravljačkom smislu. Smatramo da to nije prihvatljivo rješenje, jer bi uvođenje sustava kvota prouzročilo brojne probleme u vidu povećanja odbačenog ulova, preusmjeravanja ribolovnog napora na druge vrste i alate, te bi posebice stavilo ribare Jadrana u neravnopravan položaj na tržištu. Ovakav stav dijele i druge zemlje Jadrana, ali i Mediterana pa je stoga teško očekivati da će ovaj prijedlog uistinu i zaživjeti’, rekao je Tolušić.

Osim što bi ograničeni izlov plave ribe bio težak udarac za ribare, ispaštali bi i zaposlenici riboprerađivačke industrije i trgovci, ali i uzgajivači, posebno tune. Poseban bi problem bilo smanjenje broja radnih mjesta, najviše na otocima i obali.



‘Procjena je da plivaričarska ulovna flota, riboprerađivačka industrija i uzgoj tuna zajedno osiguravaju preko četiri tisuće radnih mjesta, što je od neizmjerne važnosti za obalno i otočno stanovništvo’, dodaje ministar.

Posljedica toga bio bi povećan uvoz ribe iz drugih zemalja, što bi u konačnici i poskupjelo proces proizvodnje a utjecalo bi i na pad kvalitete proizvoda. Može se očekivati i propadanje domaćih poduzeća.

‘To bi bio kraj za riboprerađivače’

U posljednje se dvije godine provode neke mjere za zaštitku sitne plave ribe na Jadranu, no neki podaci govore da te mjere nisu dovoljne. Ministar Tolušić pak kaže da se to još ne može reći te da će pravi rezultati biti vidljivi tek nakon proteka vremena pa utjecaj tih mjera može biti poznat tek za nekoliko godina. Tolušić ipak smatra da se stanje donekle stabiliziralo, a to potvrđuju i ribari koji vjeruju da su napori koje je Hrvatska poduzela za zaštitu ribljeg fonda, urodili plodom.

Ministar ističe i kako je plava riba daleko gospodarski najvažnija vrsta i čini više od 90 posto ukupnog ulova.

Direktorica tvornice za preradu ribe ‘Mardešić’, Marina Depolo, slaže se da bi uvođenje ovakvih kvota dovelo do katastrofe za riboprerađivače.

‘To bi za nas bio kraj. Gotovo kompletna domaća prerada ribe bazirana je na domaćoj sirovini, koja je naša glavna komparativna prednost. To što radimo sa svježom jadranskom ribom naš je najveći adut na tržištu, a uvođenje kvota je scenarij koji ne smijemo dopustiti’, rekla je i dodala da očekuje podršku svih onih koji na političkoj razini mogu utjecati na ovu odluku jer se od stokova plave ribe – živi.

‘Kvote su neodržive’

Nevio Uhač iz riječke tvrtke Ugora koja lovi plavu ribu kaže da je prije uvođenja kvota potrebno pričekati rezultate dosad provedenih mjera. Smatra da je kvota koju Europska Komisija želi uvesti premala te da je to za cijeli Jadran neodrživo.

‘Za nas su ovakve kvote, koje predlaže Komisija, neodržive, i u potpunosti bi ugrozile naše poslovanje. U Hrvatskoj imamo više od 200 brodova za izlov plave ribe, i za mnoge od njihovih posada ovakve kvote bi značile završavanje na ulici’, rekao je Uhač za Novi list.