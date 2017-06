OPARA NAJAVIO: ‘Tužit ću Keruma za sve uvrede i duševne boli, već danas idem odvjetniku’

Nakon burnog razdoblja uoči drugog kruga lokalnih izbora te pobjede u Splitu, novi gradonačelnik Andro Krstulović Opara za Slobodnu je Dalmaciju govorio o prošlotjednom sukobu s protukandidatom Željkom Kerumom te o svojim prvim potezima kao gradonačelnika.

Opara ne smatra da je Kerumov ispad prošlog tjedna u kojem ga je žestoko izvrijeđao presudio rezultat jučerašnjih izbora.

‘Ne želim vjerovati da dio građana odobrava Kerumovo ponašanje’

‘Ne mislim da je on pukao, ni da je to prelomilo izbore. Njegovo neprimjereno ponašanje je samo izašlo na površinu nakon što su mu prethodno kampanju vodili njegovi trolovi na društvenim mrežama. Maske su pale i prostaštvo je izašlo na površinu. Ne želim vjerovati da dio građana odobrava takvo ponašanje, pa čak ni oni koji nisu izašli na izbore. Osobno, na tom divljaštvu nisam želio poentirati, niti sam to želio uvoditi u kampanju. Mogao sam bez problema na račun toga imati naslovnice, no prepustio dam da građani sami prosude kome žele dati svoj glas’, rekao je Opara za Slobodnu Dalmaciju.

Podsjetimo, u srijedu je Željko Kerum Andru Krstulovića Oparu za vrijeme sučeljavanja u više navrata brutalno izvrijeđao. U brutalnom napadu na Oparu kojeg je nazvao “lošim čovjekom, “dnom dna”, Kerum ga je optužio i da se prostituirao u Milanu za vrijeme dok je tamo bio savjetnik u konzulatu RH. Nazvao je Oparu “budalom”, a kad su se kamere isključile, mikrofoni su zabilježili i prijetnju u kojoj je Kerum Opari rekao: “Što me gledaš, hoćeš li kroše, majmune glupi”. Nakon toga, Kerum je pokupio stvari i iživciran napustio salu te na izlazu svome protivniku dobacio – “pederčino”



(AUDIO) INCIDENT NA RUBU TUČNJAVE, KERUM BRUTALNO IZVRIJEĐAO OPARU: ‘Bio si prostitutka u Milanu. Što me gledaš, hoćeš kroše, majmune glupi’

ŠTO JE TOČNO RAZBJESNILO KERUMA I ZAŠTO JE NAPAO OPARU: Ovo su riječi koje su ‘zakuhale’ sučeljavanje

Opara je danas najavio i da će Keruma tužiti za duševne boli i uvrede, a već danas će zbog toga posjetiti odvjetnika.

‘Ostavio sam to za iza izbora upravo upravo da ne bi kontaminirao javnost. Nije lako bilo mojoj obitelji, ženi, djeci… Ni to mu nije bilo dosta, pa je već sljedeći dan optužio mog pretka za ubojstvo, a moje ljude iz kampanje, koji su vrijedno radili, da su mu ukrali izbore’, dodaje Opara.

Proračun u listopadu, suradnja sa svima osim s Kerumom

Osvrnuo se i na svoje prve poteze kao gradonačelnika Splita. Tu će dužnost službeno preuzeti početkom srpnja. Istaknuo je kako drugi najveći grad u zemlji nema proračun, a tu je i sanacija Karepovca, parkirališta, zagušenost prometa i drugi problemi.

Kada je riječ o novom proračunu, Opara kaže da političke konzultacije očekuje krajem rujna jer tu odluku ne želi donositi ishitreno, već nakon kvalitetne rasprave koja bi trebala trajati barem mjesec dana. Novi proračun trebao bi se znati u listopadu, rekao je Krstulović Opara.

Na pitanje o koaliranju u Gradskom vijeću, novi gradonačelnik Splita kaže da na Keruma ne računa, a sa svima drugima može surađivati te da kvalitetnu oporbu posebno cijeni, rekao je za Slobodnu Dalmaciju.