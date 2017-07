OPAČIĆ U VELIKOJ ISPOVIJESTI NAPALA BERNARDIĆA: ‘Nema potencijala ni hrabrosti, za sve su mi krivi novinari… Zbog njega nam se svi smiju’

Milanka Opačić je jedna od veteranki SDP-a, u toj je stranci čak 27 godina. Tijekom karijere je bila potpredsjednica Vlade, ministrica socijalne politike i mladih te općenito spada u sami stranački vrh SDP-a. No, zbog kritika na aktualnog predsjednika Davora Bernardića, Opačić je smijenjna s mjesta potpredsjednice Sabora.

Opačić tvrdi da iz nekog razloga smeta Bernardiću.

‘Iz nekog razloga smetam Davoru Bernardiću. No želi li da odem iz SDP-a, morat će me izbaciti. SDP je stranka u kojoj sam od početka devedesetih kada su mnogi od te stranke bježali. Povezivanje mene i HDZ-a je smiješno i izrazito zlonamjerno, no to nije prvi put. Htjeli oni to ili ne, ja ostajem i borit ću se da promijenim sadašnje stanje i otvorim prostor da SDP izabere nekog drugog na čelo stranke i opet je učini relevantnom’, rekla je Opačić u intervjuu za Večernji.

Otvoreno je rekla kako predsjednik stranke povlači poteze zbog kojih im se ljudi smiju.



‘Bernardić nema nikakvog potencijala’

‘Kako kada nemamo stav, kada predsjednik ne donosi odluke, kada povlačimo poteze kojima se ljudi smiju, čak i naši članovi stranke i birači! Bernardić misli da su mu za sve krivi PR i vi novinari. On zapravo nema nikakvog potencijala. Ljudi koji ga okružuju preko njegovih leđa rješavaju svoje privatne interese. Rajko Ostojić i Zlatko Komadina obračunavaju se s pojedincima jer to nisu mogli sa Zoranom Milanovićem. Ljudima iz Primorsko-goranske županije lakše je raspravljati o mojoj i smjeni Miranda nego o neuspjehu na lokalnim izborima jer HDZ u toj županiji ima više načelnika i gradonačelnika od SDP-a’, kazala je.

Na pitanje zašto nije kritizirala vođu stranke Milanovića nakon pet izbornih poraza SDP-a zaredom, Opačić je odgovorila:

‘Kada je Milanović došao na čelo stranke, SDP je krenuo uzlaznom putanjom, 2011. smo dobili i izbore, formirali čvrstu većinu i proveli brojne reforme. Zbog toga smo se i zamjerili dijelu biračkog tijela, ali smo izvukli zemlju iz krize. Imali smo i loših poteza, pogotovo u kampanji kada smo otjerali birače. Najviše je to krimen Milanovića. Zato je i otišao. No loše smo prošli i zbog dijela stranke koja je bojkotirala izbore 2015. poput zagrebačke organizacije na čelu s Bernardićem’, objašnjava Opačić.

Smijenjena zbog verbalnog delikta

Tvrdi da je Bernardić smjene s funkcija u Saboru objasnio gubitkom povjerenja jer su ona i Mrsić tražili njegovu ostavku.

‘Za smjenu sam doznala kada su me novinari počeli zvati. On je na Klubu potvrdio da je riječ o verbalnom deliktu.

Moja smjena s funkcije potpredsjednice Sabora potpuno je legitimna i očekivana. Predsjednik stranke ima pravo birati svoj tim i mogao je to napraviti prvoga dana kada je preuzeo stranku. Nije imao hrabrosti reći ne želim vas i mičem vas, nego je podlegao onom najgorem za SDP – kažnjavanju zbog drugačijeg mišljenja, verbalnom deliktu. Sve je jasno bilo već od prve sjednice Kluba zastupnika kada je Bernardić izabran za predsjednika. Tada je šef Glavnog odbora kazao kako su bivši ministri sramota za stranku i da nemamo što javno govoriti. Pitala sam Bernardića je li to i njegovo mišljenje? Šutio je. Uslijedila i zabrana svih mojih javnih istupa’, kaže Opačić.

Kaže da se nije slagala s tajmingom glasanja o povjerenju Zdravku Mariću te da je SDP dao prostora Mostu da preko njihove inicijative sebi bilda rejting.

‘Krenula je histerija, tražila se moja smjena’

‘A što se tiče mog dolaska na glasanje, istina je da je moja majka imala operaciju i da sam odlučila to proći s njom jer ima samo mene. Bernardić je na to kazao da je to jedini opravdan izostanak. Drugi dan krenula je histerija, tražila se moja smjena. Optužilo me se da ne želim glasati kao SDP, što je nezamislivo. Klub je sada potpunu podijeljen, a s podijeljenim Klubom ne možete biti uspješna stranka. I ta je podijeljenost ponajprije odgovornost šefa stranke’, rekla je Opačić.