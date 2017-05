OPAČIĆ OTKRILA KAKO DIŠE SDP: ‘Most ne može biti naš partner za preslagivanje, čak i da je ono teoretski moguće’

Milanka Opačić, potpredsjednica Hrvatskog sabora, za Dnevnik Nove TV otkrila je zbog čega će glasati za smjenu predsjednika Hrvatskog sabora, Bože Petrova.

Gostujući u Dnevniku Nove TV, potpredsjednica Hrvatskog sabora, Milanka Opačić ponovila je da će u slučaju Bože Petrova glasati protiv. Potom je kazala da ne zna koliko će zastupnika SDP-a glasati protiv Bože Petrova s obzirom da nisu svi zastupnici bili na sjednici Kluba.

‘Šest, sedam zastupnika je raspravljalo na način da treba glasati protiv Bože Petrova i da Most niti može sada biti naš partner za bilo kakvo preslagivanje, čak i da je ono teoretski moguće, a niti smatramo da je on moguć koalicijski partner nakon izbora, jer je to jedna stranka koja nije mogla s Milanovićem, ne može sada s Plenkovićem. Dakle, oni naprosto ne mogu ni sa kime, jer oni su jedini ti koji su ispravni, a svi drugi su lopovi i kriminalci’, rekla je Opačić.

Potom je kazala kako im SDP ovime vraća sve ono što je od 2015. Most radio SDP-u.



‘Kad idete u Vladu, kad idete u rješavanje velikih problema u državi, onda morate imati dobrog koalicijskog partnera. Mi smo imali tri koalicijska partnera s kojima smo četiri godine rješavali probleme. S kim je god Most ušao u koaliciju to nije dugo trajalo, prema tome, ići s takvim ljudima u koaliciju naprosto nije produktivno za SDP’, napomenula je.

O mogućnost da Gordan Jandroković bude imenovan novim predsjednikom Hrvatskog sabora kazala je da ukoliko u Saboru dobije 76 ruku da će ga podržati i SDP.

‘Svaki put je druga grupacija koja ima svoje mišljenje. Kada ste u oporbi to si možete dopustiti, a kada ste na vlasti onda je malo manji manevarski prostor. Svatko će drugačije glasati oko neke druge točke, netko će ovako oko Petrova, netko će drugačije o Jandrokoviću, međutim, tu postoji jedan princip – ako većina skupi dovoljan broj ruku, 76, onda smo mi uvijek bili ti koji smo, kao oporba, dali dodatnu težinu. Ali ako toga nema, teško da mi možemo za to glasati’, rekla je.

Nepovjerenje ministru Mariću

Smatra da je rasprava o izglasavanju nepovjerenja ministru financija, Zdravku Mariću, došla u krivo vrijeme, no odlučno je kazala kako će za izglasavanje nepovjerenja Mariću dići ruku.

‘Iako mislim da je možda ta inicijativa išla malo kasnije, možda ovakva reakcija Mosta ne bi bila. Sada su lokalni izbori, koji su se prelili na parlament, na parlamentarnu atmosferu, i bojim se da je to dobrim dijelom dovelo do toga da ta rasprava sasvim sigurno neće biti produktivna. Mislim da je tajming loš, i zbog lokalnih izbora i zbog toga što, nažalost, imamo problema s očuvanjem radnih mjesta u Agrokoru. To nije samo 60 tisuća radnih mjesta u tom koncernu, to je još puno radnih mjesta u tvrtkama koje su povezane s Agrokorom, koje su u velikim problemima. Ni situacija u regiji nije bajna, kao ni situacija u Europskoj uniji, koja traži svoj put. Ne bi bilo dobro da Hrvatska bude jedna politički nestabilna zemlja. Utoliko mi se ne sviđa ova situacija’, rekla je Opačić.

Kaže kako ne zna ima li oporba u ovom trenutku dovoljno glasova za izglasavanje nepovjerenja ministru Mariću, a potom je dodala kako su svi dobili naputak da sudjeluju u tom glasanju. Ona, zbog obiteljskih problema, neće sudjelovati sjednici u četvrtak.

Na pitanje je li SDP jedinstven po pitanju Marića i Petrova kazala je kako u stranci nema nikakvih problema, no da se u stranci često glasa po vlastitom izboru, a ne po naređenju predsjednika stranke.

‘U ovom trenutku nismo mi ti koji biramo tajming za izbore, sve je u rukama HDZ-a i većine koja će izglasati datum kada će se ići na izbore. Ja se još uvijek nadam da će se postići nekakva većina u parlamentu, kakva-takva, jer situacija i oko radnih mjesta u Agrokoru, i oko radnih mjesta u tvrtkama koje su povezane s Agrokorom nije situacija u kojoj bismo sada ponovno trebali biti bez Vlade. Nažalost, u zadnjih 18 mjeseci ovo bi bili treći izbori u koje idemo, u zadnjih 6 mjeseci drugi izbori. U tom periodu se naprosto ništa ne radi’, rekla je.

Reizbor predsjednika Sabora

Na pitanje hoće li dati glas za Gordana Jandrokovića kao novog predsjednika Sabora, Opačić odgovara: ‘Samo govorim o principima – dosad je bio takav princip da ako većina ima većinsku potporu za svojeg predsjedničkog kandidata, mi smo se u principu priključili tome, nismo tu pravili nikakav problem. Prema tome, ako oni skupe 76 potpisa, ne vidim razloga da ne postupimo onako kako smo postupali do sada’.

Na izjave kritičara koji kažu kako će SDP biti protiv izbora samo da sačuva fotelje kazala je kako je u 26 godina u politici naučila da i kad je radila najbolje stvari za građane Hrvatske dobivala je batine po leđima.

‘Ne mislim da su izbori u ovom trenutku najbolje rješenje za Hrvatsku, a ako budemo prisiljeni na njih, naravno, SDP je za njih spreman i ići ćemo na njih, ali još jednom apeliram na sve u parlamentu – građani su umorni od prepucavanja u parlamentu, građani imaju velike probleme. I danas su prosvjedovali, i blokirani, i ovi ljudi koji čekaju što će se dogoditi s njihovim radnim mjestima u Agrokoru i povezanim tvrtkama. Mislim da prepucavanju i neozbiljnosti treba doći kraj, da se glave trebaju ohladiti, sjesti i dogovoriti kako dalje’, rekla je Opačić.