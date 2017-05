OPAČIĆ OTKRILA KAKO ĆE SDP-ovci GLASOVATI U SABORU: ‘Održali smo dvije sjednice Kluba zastupnika…’

Mostov zastupnik Nikola Grmoja osvrnuo se danas na zahtjeve za opozivom predsjednika Sabora Bože Petrova, rekavši da ga nitko u tom slučaju ne može mijenjati na mjestu predsjednika Sabora.

Grmoja je time odgovorio na tvrdnje HDZ-ovog Željka Reinera, koji je prethodno rekao kako pitanje saborske većine u ovom trenutku uopće nije relevantno.

‘U ovom trenutku nije važno tko ima većinu. Da li HDZ ima ili nema većinu u ovom času nije uopće pitanje’, kaže Reiner. U ovom je času ključna stvar pitanje predsjednika Sabora za kojeg znamo da nema povjerenje jer je većina protiv njega, i imenovanje novog predsjednika Sabora. To je ključno, a irelevantno je tko u ovom času ima većinu, nije u pitanju Vlada nego vodstvo Sabora’, rekao je Reiner.

Grmoja: ‘Nema većine pa nitko ne može zamijeniti Petrova ako bude smijenjen’

‘Gospodin Reiner je upravo izjavio da je irelevantno tko ima većinu u Saboru i ima li ju itko, isto je izjavio da bi Petrov komotno mogao ostaviti svoju funkciju i prepustiti je nekome odnosno drugim potpredsjednicima koji mijenjaju predsjednika Sabora’, rekao je Nikola Grmoja za N1.

Istaknuo je i kako Poslovnik Hrvatskog sabora propisuje da ‘u slučaju odsutnosti predsjednika Sabora ili spriječenosti u obnašanju predsjedničke dužnosti njega zamjenjuje jedan od potpredsjednika iz reda zastupnika parlamentarne većine kojeg odredi predsjednik Sabora. Ako predsjednik Sabora ne odredi ili ne može odrediti potpredsjednika, dužnost predsjednika obnaša potpredsjednik iz reda zastupnika parlamentarne većine’, a saborske većine trenutno nema pa zato Petrova nema tko zamijeniti na mjestu predsjednika Sabora, ističe Grmoja.

Opačić: ‘Oni su dvaput urušili vladu, sada ne mogu dobiti moje povjerenje’

Na stanje u državi osvrnula se i SDP-ova Milanka Opačić, rekavši da ona misli da Božo Petrov kao predsjednik Sabora nema većinu, a nema ni njezino povjerenje, javlja N1.

‘To su ljudi koji su dvaput urušili vladu, dvaput odveli ljude na izbore, koji moraliziraju da su drugi lopovi, oni ne mogu dobiti moje povjerenje. Mi smo imali dvije sjednice Kluba zastupnika i odlučili smo da svatko glasa po svojoj savijesti i jedan dio će glasati protiv Petrova. To je osoba zbog koje nam je oduzela mogućnost da nastavimo sa svojim projektima, koja nas je ucjenjivala oko datuma izbora što isto nije nevažno. To je osoba koja ne može dobiti moj glas’, kaže Milanka Opačić i dodala kako i ona, kao i šef SDP-a Davor Bernardić, nema namjeru držati ljestve HDZ-u koji, kaže Opačić, želi biti moralna vertikala, a to nije. Dodala je i da HDZ urušava sve što SDP stvara te da novi izbori nisu odgovorni prema državi.

‘Most ne može biti ni u vlasti, ni u oporbi. Imaju samo rušilačku energiju s kojom se ja ne mogu složiti’, zaključuje Opačić.

