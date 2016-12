ONI ŽIVE U NAJBOGATIJOJ OPĆINI U HRVATSKOJ: ‘Mi smo bogata zemlja, ali se to ne vidi. Ovdje ljudi žive pristojno’

Najbogatija hrvatska općina koja može pohvaliti godišnjim prihodom od 21.500 kuna po stanovniku je Janjina na središnjem Pelješcu. Njezini su stanovnici, kojih je 551, po statistikama najbogatiji Hrvati.

Iako bi mnogi pomislili da se najbogatija općina Hrvatske nalazi negdje u Istri, statistika pokazuje da je najbogatija hrvatska općina Janjina na središnjem Pelješcu, ma koliko to čudno zvučalo. Do tog se rezultata došlo nakon što se 12 milijuna kuna proračunskih prihoda podijelilo po svakom pojedinačnom stanovniku.

Slobodna Dalmacija uputila se u općinu Janjina kako bi iz prve ruke doznala kako žive najbogatiji Hrvati, točnije njih 551.

Najbogatiji Hrvati

Mještani, kada su čuli da žive u najbogatijoj općini i da su upravo oni najbogatiji među Hrvatima kazali su kako nemaju takav osjećaj.



Dasenko Šegović do grla je u građevinskim radovima, uređuje kameni zid i ulaz ispred kuće.

‘E jeste vidjeli gdje ste došli? Daleko smo najbogatiji’, rekao je te dodao: ‘Pomalo, još se to bogatstvo ne vidi, ali izaći će na vidjelo, samo se strpite’.

Prema statističkim podacima svaki stanovnik ove općine ima 21 tisuću kuna čime je najbogatiji Hrvat.

‘A kako nećemo imati. Što nas ovdje ima? Šaka jada. Sve se ovdje srozalo na niske grane. Ljudi žive uglavnom od poljoprivrede, grožđa, vina i rakije i nešto turizma. Sve je to došlo loše, od loze i maslina ne može se živjeti’ kaže Šegović, nadzirući postavljanje kamenog zida.

Nema nikakvih blagodati

I meštri “kamenjari” kažu da vole raditi u bogatoj općini. Nadaju se da će i za njih biti više posla kad ljudi imaju tako puno novca, piše Slobodna Dalmacija.

Mato Ledinić bavi se školjkarstvom u Dračama. Kaže da nije osjetio nikakve blagodati najbogatije općine u Hrvatskoj. Dapače, imao je dosta problema oko komunalija i priključka vode iz vodovoda NPKL-a.

‘Ne znam što bih vam rekao. Mi smo bogata zemlja, ali se to ne vidi. Kad se radi o Janjini, možda ima pet, šest ljudi da su siromašni. To je relativan pojam, ali pogledajte kakvo je stanje u Vukovaru, onda je ovdje ko bog. Ljudi žive pristojno’, rekao je Ledinić.

‘Ljudi imaju novaca. Meni treba čovjek za raditi oko kamenica. Dnevnica je tristo kuna. Pazite, nije to mali novac i ja ne mogu naći radnika. Nitko neće da radi. Što je to? To znači da je Janjina bogata općina’, zaključuje Ledinić.

Prenapuhane brojke

Ipak, čini se da je sve oko prihoda po stanovniku u Janjini prenapuhano. Ne kažu uzalud da je statistika skup netočnih podataka.

Objašnjava da se u općinskom proračunu dogodio rast prihoda jer je knjigovodstvena vrijednost mjesnog vodovoda prebačena na novo komunalno poduzeće u iznosu od sedam milijuna kuna i eto tih famoznih 12,5 milijuna kuna prihoda, koji su stanovnike ove općine učinili bogatašima. Inače, realan proračun je oko 5,3 milijuna kuna, kojim Općina servisira sve svoje proračunske obveze.

‘Ne dugujemo nikome ništa. Pružimo se onoliko koliko je dug lancun. Investiramo i radimo koliko možemo i mislim da je općina Janjina opravdala svoje postojanje’, rekao je načelnik općine Vlatko Mratović za Slobodnu Dalmaciju.