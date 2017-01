ONI SU ROĐENI U KRIVOM TIJELU: U Hrvatskoj je desetak djece u postupku promjene spola

Iako je transrodnost djece u Hrvatskoj još uvijek tema koja izaziva nelagodu, o njoj se ipak mnogo govori, a o njoj su organizirani stručni skupovi i sazivane sjednice saborskih odbora.

Sve to, piše Jutarnji list, zahvaljujući obitelji jednog transrodnog djeteta iz unutrašnjosti Hrvatske, koja je odlučila učiniti sve ne bi li pomogli svojem djetetu. I upravo su oni najzaslužniji za kakvu-takvu zakonsku regulaciju i prava koja transseksualne osobe uživaju u Hrvatskoj.

Roditelji na vrijeme shvatili da ona želi biti on

Njihovo dijete, rođeno kao djevojčica, danas je 21-godišnji mladić koji je od najranijeg djetinjstva, još kao ‘ona’ govorila roditeljima da je dječak te se vrlo rano tako počela odijevati i ponašati. Usput je morala otrpjeti mnoge napade vršnjaka i okoline sve dok roditelji nisu shvatili da se ne radi ni o kakvoj fazi odrastanja već da moraju pomoći svojem djetetu.

Promijenili su joj ime u rodno neutralno, odveli je nizu stručnjaka, dobili potvrdu da je dijete “zarobljeno u pogrešnom tijelu” te je podvrgnuli hormonalnoj terapiji. Istodobno su, piše Jutarnji list, krenuli u pravnu bitku. Pokušali su objasniti koliko te mlade osobe pate jer ne mogu službeno biti ono što jesu i s kakvim se depresijama bore. Jer, djevojka iz unutrašnjosti Hrvatske bila je i suicidalna. U to vrijeme jedna mlada, jedva punoljetna transseksualna studentica ubila se u Zagrebu ne mogavši ostvariti nijedno pravo.



Većina djece preraste transrodnost do polaska u školu

Roditelji su srećom imali podršku pravobraniteljstava, osobito onog za djecu te niza udruga, saborskih zastupnika i stručnjaka. Uspjeli su do tog doba uvjeriti tadašnjeg ministra zdravstva Darka Milinovića da promijeni zakon i donese pravilnik po kojem osoba koja živi u drugom rodu i ima potvrde stručnjaka može administrativno promijeniti spol i bez operacije ako to potvrdi Nacionalno zdravstveno vijeće.

No, to vijeće koje je tada vodio akademik Željko Reiner nikada nikome nije dopustilo takvu promjenu. Roditelji se nisu pokolebali već su predali tužbu Ustavnom sudu koji je u proljeće 2014. godine odlučio u njihovu korist. Tada već punoljetan, taj je mladić bio prva osoba koja je, bez kirurškog zahvata, u dokumentima promijenila spol, piše Jutarnji list.

Stručnjaci ističu da je upravo to put koji bi trebali odabrati roditelji transrodne djece i transrodnosti prići s mnogo paž­nje i mjere, bez zabrana, ali i bez bezuvjetnog podržavanja.

“Relativno velik udio djece, njih nekoliko postotaka, u ranom djetinjstvu izražava ponašanje karakteristično za suprotni spol. Međutim, većina njih na neki način ‘preraste’ transrodnost do polaska u školu. Kad dođu do puberteta, udio transrodne djece izražava se u promilima”, kaže dr. Nataša Jokić Begić, klinička psihologinja sa zagrebačkog Filozofskog fakulteta, pionirka u području transseksualnosti u Hrvatskoj.

Transrodnost biva jasna nakon 9. ili 10. godine

Ona savjetuje roditeljima da nikako ne zabranjuju svome malom djetetu kada izrazi želju da se odijeva kao suprotni spol. Ne smiju ga ni ignorirati, ali ga trebaju držati u stvarnosti.

“To znači da mu vrlo iskreno trebaju objasniti što će mu se događati: ako izađeš odjeven kao djevojčica, vršnjaci će ti se smijati, vjerojatno će ti se rugati, susjedi će te gledati čudno. Neće te zvati ženskim imenom. Okolina se neće ponašati kako ti očekuješ samo zato što ti to želiš”, kaže dr. Jokić Begić.

Ako želja djeteta za ti ipak ne prođe do 9. ili 10. godine odnosno do puberteta, već postane sve izraženija uz sve jači osjećaj nesreće i depresije zbog biološkog spola i sve snažniju zabrinutost zbog promjena koje pubertet nosi, to su jasni pokazatelji da je dijete doista transrodno.

Tada dijete treba odvesti stručnjacima, odnosno multidisciplinarnom timu – endokrinologu, psihologu i psihijatru – koji je u Hrvatskoj ekipiran.

Kirurška promjena spola ne izvodi se u Hrvatskoj

“Pokaže li i obrada stručnjaka da je riječ o transrodnom djetetu, dijete počinje primati terapiju kojom se zaustavlja početak puberteta. Takvu terapiju prima dvije godine, tijekom kojih se radi temeljita priprema djeteta, roditelja, šire obitelji i okoline. Ako je želja i dalje jaka, dijete počinje primati hormone drugog spola kako bi počeo pubertet roda u kojem živi “, objasnila je za Jutarnji dr. Jokić Begić.

Po njenim riječima, takav postupak tranzicije trenutačno u Hrvatskoj prolazi desetak djece.

“Dosadašnja iskustva su jako, jako dobra, tranzicije prolaze jako dobro, zbog temeljite pripreme okoline na kojoj inzistiramo. Nakon punoljetnosti osobe mogu i na kiruršku promjenu spola, koja se izvodi mnogo lakše jer nikad nisu prošli prirodni pubertet “, kaže ona.

Međutim, kirurška promjena spola u Hrvatskoj se još ne izvodi niti njezine troškove, koji su oko 10.000 eura, pokriva HZZO koji tu operaciju i dalje tretira kao estetsku.

