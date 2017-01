ONI SU HGSS-ove ZVIJEZDE DRUŠTVENIH MREŽA! Crnim humorom skreću pažnju na informacije koje život znače!

Christian Nikolić i Jadran Kapović dio su PR tima HGSS-a koji na društvenim mrežama crnim humorom upozorava hrvatske građane i turiste na informacije koje život znače.

Hrvatska gorska služba spašavanja bolje od ikog u posljendje vrijeme iskorištava činjenicu da Hrvati znaju cijeniti dobar crni humor, piše Novi list

“Da li ste se u ovim hladnim danima čuli sa svojom rodbinom treće životne dobi, naročito samcima, a da nema veze s nasljedstvom?”, jedna je od objavljenih na njihovom Twitteru. A ima i niz drugih!

Dali ste se u ovim hladnim danima čuli sa svojom rodbinom 3. životne dobi, naročito samcima, a da nema veze sa nasljedstvom? #HGSS — Hrvatska GSS (@HrvatskaGSS) January 24, 2017

“Reporteri TV postaja javljaju se iz Delnica. Dobar pokazatelj da su u prirodu došli zimski uvjeti”, tweetao je primjerice HGSS početkom zime uz obaveznu poruku građanima da paze na sebe.

“Idete na skijanje van Hrvatske autobusom, autom ili pod rotirkama? Pazite na sebe. Intervencije na skijalištima u Europi nisu džabe”, tweet je kojim su lani bocnuli i Željka Reinera kad je na skijanje išao “pod rotirkama”.

Kako je sve počelo?

I njihove objave na temu turista u japankama, lovaca na pokemone među brojnima su kojima je Gorska služba osvojila simpatije konzumenata društvenih mreža, a potom i šire javnosti. No, oni su time, uz veliki broj lajkova, ostvarili izravan kontakt s građanima i time povećali njihovu svijest o potrebi sigurnog kretanja u prirodi i ponašanju u kritičnim situacijama.

Njihov trud nije prošao nezamijećeno ni u stručnim krugovima, pa je tako HGSS ove godine kao prvi kolektiv ikad nominiran za nagradu Hrvatskog komunikatora godine u izboru Hrvatske udruge za odnose s javnošću.

Inače, iza popularnih internetskih dosjetki krije se dugogodišnji HGSS-ovac Christian Nikolić, informatičar i vodič potražnih pasa koji kaže kako je riječ o pažljivo osmišljenom eksperimentu. On je shvatio koliko je PR važan za nekad slabo posježivanu stranicu HGSS-a na kojoj se inače nalazi puno korisnih savjeta. Za alat je izabrao Twitter, a crni humor kao jednu od taktika kojom se HGSS-ovci i inače bore protiv strahota kojih se nagledaju na akcijama.

Veliki uspjeh

Uz njega se za objave na Twitteru, Facebooku i Youtubeu danas brine i Jadran Kapović, a njihova mala PR služba dio je HGSS-ove Komisije za informiranje i analitiku koju trenutno vodi Branimir Vučković. Prošle godine iz njihove je “radionice” proizašla i cijela kampanja “Dear tourist” u javnosti prepoznatljiva po duhovitim tekstovima kojima se HGSS na engleskom obraća turistima i moli ih da se suzdrže od plivanja noću do najbližeg otoka ili odlaska u planinu bez vode kako “ne bi postali dio prirodne selekcije”. Uz to se ciljano obavještavalo da je spašavanje besplatno, kako bi se izbjegle situacije u kojima se turisti libe pozvati pomoć iz straha da će za to morati izdvojiti poveću cifru.

Sve je dalo dobre rezultate. “Prvo što sam primjetio je da su nas novinari počeli intenzivnije pratiti i koristiti naše informacije. No ono što je također bilo značajno je da su se i sami građani počeli javljati, komentirati, davati neke prijedloge. Bilo je par dojava o akcijama preko društvenih mreža ali smo zamolili ljude da to ne rade jer je puno efikasnije nazvati 112. Dobili smo i puno savjeta, primjerice nedavno se javila osoba koja je stručnjak za dronove i dala nam par korisnih opaski”, pojašnjava Nikolić.