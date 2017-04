‘BOLESNI NE MOGU GORE’: Svećenik zabranio dječaku s Downovim sindromom da primi prvu pričest na oltaru

Svećenik iz Gradišta kod Županje, na kojeg su se župljani i prije žalili, ne dopušta da djeca s poteškoćama u razvoju sutra prime sakrament prve pričesti na oltaru kao sva druga djeca.

Kako piše RTL, šokirani roditelji o svemu su pisali i nadbiskupu.

Adam je peto dijete u obitelji Kadić. Krstio ga je biskup, a za prvu pričest, tvrdi majka, župnik ne dopušta da bude s drugom djecom na oltaru jer ima Downov sindrom.

“Ja kad sam pitala svećenika – zašto Adam ne može biti gore, on mi je rekao: ‘Šta će Adam gore, on ionako ništa ne zna’. Župnik kaže, pošto se radi o još dvoje djece, njih troje – on je rekao ‘oni su bolesni ne mogu biti gore'”, kaže Slavica Kadić, Adamova majka.



Nakon što je s drugim roditeljem tražila odgovore, iduće nedjelje završila je u propovijedi.

“Možeš se žaliti komu god oćeš, pisati žalbe i molbe i tužbe, ja ću napraviti kako sam zacrtao. I ne može mi nitko ništa. Doviđenja, laku noć. Kako biste se vi osjećali kad župnik kaže – Ustanite se prema oltaru, a vaše dijete ne može”, priča Slavica.

Majka Kadić pisala je dekanu i nadbiskupu, koji je pak odgovorio da žali zbog neugodnosti i da će razgovarati sa župnikom, ali da je “u godinama kada nije moguće savijanje grana, nego se grane pod pritiskom lome”.

Pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić jasno poručuje – to je nedopustivo.

“Kad je riječ o djeci s teškoćama u razvoju, onda bih rekla ne samo da imaju jednaka prava nego bi trebala imati i više ljudskosti. Bilo koja vrsta diskriminatornog ponašanja, a pogotovo, ako ona dolazi, usudila bih se to tako reći, od Crkve ili bilo koje druge vjerske zajednice je još tužnija”, smatra Milas Klarić.

Iz zajednice za Downov sindrom govore sa svećenikom treba razgovarati te navode da je posrijedi strah od nepoznatog.

“Da zaista se pokaže sutra da su svih troje djece dio te župe, da su do sada živjeli i da će i dalje živjeti. Idemo jedan pomak napraviti i da župnik malo pomakne neke svoje kriterije i kaže idemo to sve zajedno napraviti sa svojom župom”, izjavila je Dinka Vuković, predsjednica Hrvatske zajednica za Down sindrom.