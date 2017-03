DAME KOJE UPRAVLJAJU HRVATSKOM: ‘Možemo biti uspješnije od muškaraca, što je nebrojeno puta i dokazano’

Znate li što je zajedničko Ozlju, Pleternici, Lovreću, Gračacu, Slavonskom Šamcu, Viškovu, Raši, Fažani, Kostreni i Vrsima? Te hrvatske općine i gradove vode – žene.

“Majka sam četvero djece, od kojih je jedno punoljetno. Konkretno me polazak mojega sina u školu, koja je bila u jako lošem stanju, nagnao da se više angažiram politički, jer sam željela stvoriti bolje uvjete ne za njega, nego i za drugu djecu u našem gradu”, kaže Antonija Jozić, prva gradonačelnica u povijesti Pleternice, za 24 sata.

Njezina kolegica iz Ozlja u malo je drukčijoj situaciji jer taj grad već gotovo dva desetljeća vode žene.

‘Mi smo patrijarhalna sredina’

“Trebalo mi je malo dulje da se odlučim kandidirati i ostavim posao u koji sam uložila mnogo truda, no na kraju nisam ni trenutka požalila. Biti gradonačelnik nekoga mjesta je golemi privilegij, dano mi je veliko povjerenje i to je prekrasan posao. Prekrasna je spoznaja da možete raditi nešto za javno dobro, a upravo me to nosi prema naprijed”, rekla je Gordana Lipišinić.



Nataša Turbić je posljednje četiri godine načelnica općine Gračac.

“Kad sam s 30 godina postala načelnica, učinilo mi se da su se ljudi malo prepali jer nisu znali što očekivati od mlade ženske osobe na čelu općine, kao da su se malo prepali. Ipak, mislim da smo dobro izgurali sve ono što je uslijedilo. Nekima je danas teško pratiti moj ritam, ali od njega ne odustajem bez obzira na sve prepreke i predrasude”, kaže Turbić.

Posljednje tri godine Anita Nosić bila je donačelnica u općini Lovreć, a odlaskom načelnika Antuna Babića u Ministarstvo za demografiju, mlade, obitelj i socijalnu politiku imenovana je općinskom načelnicom.

“Mi smo patrijarhalna sredina, ali izabrana sam za donačelnicu, a u vijeću imamo 40 posto žena. U našoj sredini se na to ne gleda negativno. Kao žena nemam nikakvih problema, a pojedinačnih komentara će uvijek biti i da nisam žena. Sve se može uskladiti kad se ima volje. Ipak, moram priznati, meni je bez obiteljskih, svakodnevnih obveza mnogo lakše”, otkriva mlada načelnica.

Njezina iskusnija kolegica Vera Bošnjak, koja vodi općinu Slavonski Šamac, također je mišljenja da je politika ženski posao:

“Ne mislim da je politika samo muški posao jer ima mnogo žena uspješnih u tom poslu. Štoviše, mislim da možemo biti uspješnije od njih, što je nebrojeno puta i dokazano. Moja zamjenica, ja i naše općinsko vijeće dokazali smo da se rezultati mogu postići ako se svemu pristupa s razumom i sve izvršava odgovorno, što od nas očekuje oko 2000 naših žitelja.”

Muškarcima će biti prije oprošteno

Ako se nešto ne riješi, to će biti prije oprošteno muškarcima nego ženama, tvrdi gradonačelnica Slavonskog Šamca.

“Uvijek mislim da se moglo više, što mi neki moji kolege načelnici zamjeraju i kažu mi da malo povučem ručnu”, otkriva nam Vera Bošnjak.

Slično iskustvo dijeli i Ada Damjanac (61). Načelnici općine Fažana ovo je drugi mandat.

“Žene danas gase požare i voze avione. Žene su osjetljive i osjećajne, pa u politici nekad i srce pomogne za dobrobit svih građana. Najljepše je kad malom čovjeku pomognete i vidite radost u njegovim očima jer ste mu riješili problem”, pojašnjava Damjanac.

Njezina kolegica iz Raše, Glorija Paliska Bolterstein, načelnica je od 2013. Prvih šest mjeseci mandata odrekla se plaće. Skupljenim novcem opremili su jaslice, koje su godinama bile problem Raše. Danas su rijetka općina koja se može pohvaliti da ima smještenu svu djecu jasličke i vrtićke dobi. Kaže da nikad nije zažalila što je ušla u politiku.

Kao načelnica općine 24 sata kontaktira s građanima, osluškuje što ih tišti, muči i nastoji pomoći gdje god može te da sve i svima u općini iz dana u dan bude bolje.

“Politika na nižim razinama i u malim općinama je rad i rad. Ja odvajam lokalnu politiku od takozvane visoke politike. Najteže mi je rušiti stereotipe i pokazati da neke ideje koje iznosim kao žena mogu držati vodu. Još je ta muška solidarnost sveprisutna”, priča načelnica Raše.

‘Ne osjećam se nimalo zanemarena’

Za uspjeh je važan i timski rad. To je recept za uspjeh Sandre Vukić, koja uspješno vodi općinu Vrsi kraj Zadra.

“Bitan je tim. Jedan je čovjek samo pokretač, ali trebaju svi, do zadnjega komunalnog radnika, raditi odgovorno”, pojašnjava načelnica Vukić.

Mladu načelnicu Lovreća Anitu Nosić (27) raduje što je sve više žena u politici.

“Ne osjećam se nimalo zanemarenom, a ponajmanje omalovažavanom kao žena u iznošenju svojih stavova, bilo životnih ili političkih. Dapače, moram priznati da se muške kolege prema nama ženama odnose sve više s poštovanjem. Zastupljenost žena je u politici sve veća i to me posebno raduje. Ravnopravna sam u političkoj komunikaciji. I ovim putem pozivam žene da se što više uključe u politički i javni život jer mi imamo što reći”, rekla je Anita Nosić, koja je načelnica općine Lovreć postala prošle godine.