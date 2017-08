ONA NE ŽELI BITI KMET: Tko je mlada žena čijim vas videom bombardiraju na Facebooku?

Martina Johnson Županić na Facebooku je podijelila video u kojem je progovorila o porezu na nekretnine, a isti se posljednjih dana masovno dijeli na toj društvenoj mreži. Vjerojatno nema osobe koja u inboks nije primila tu snimku pa je u dva dana otkako postoji video pogledalo najmanje 780 tisuća ljudi, dok brojka i dalje raste.

Sinoć je Johnson Županić objavila još jedan video, zahvalivši svima koji su rekli ne porezu.

‘Hvala svima koji su rekli NE i odlučili pokazati našoj vladi gdje im je mjesto. Hvala svima koji su se angažirali na socijalnim medijima, koji su pokrenuli peticiju. Nije bitno iz koje stranke ili pokreta ZADNJIH 24 SATA SMO SVI BILI KAO JEDAN i rekli smo ne. Dokazali da se može i nećemo stati dok naša vlada ne počne raditi u interesu naroda’, objavila je i uputila na Facebook grupu putem koje će se organizirati referendum.



Martina ima 34 godine, udana je i majka je sedmogodišnje djevojčice. Radi kao koordinatorica Živog zida za zagrebačku četvrt Jarun. Donedavno je s Ivom Pehar, pobjednicom jedne sezone Masterchefa, vodila ugostiteljski objekt ChewapRolls u Gajevoj, no zbog građevinskih radova u toj ulici promet je drastično pao te je bila prisiljena zatvoriti restoran.

Objasnila je zbog čega je objavila video te zbog čega se toliko posvetila borbi protiv poreza na nekretnine.

‘Zemlja je jednostavno zemlja. Moji mama i tata su radili, deda i baka su radili, njihovi roditelji su radili, i to je zemlja koja će nama ostati, koja će ostati mojoj kćeri. Čitala sam puno o tome, znam puno o tome, u braku sam s Amerikancem i znam da se u SAD-u plaćaju ogromni porezi na nekretnine. Znam što znači kad se jednom toga odrekneš. Mi se ovime u biti vraćamo u doba kmetova i feudalaca. Ja ne želim nikom biti kmet’, rekla je Johnson Županić za Novi list.

Ona se u Živom zidu aktivirala prije nekoliko mjeseci, a tada je počela više razgovarati s ljudima na Jarunu. Kaže kako se nemalo iznenadila saznavši koliko građani zapravo malo znaju o porezu, iako se o njemu mnogo priča.

‘Došlo je do grla’

‘Problematika je što nitko ne čita. Ljudi ne čitaju i ne razumiju dokle je to došlo, a došlo je do grla’, kaže Martina.

‘No onda sam odlučila napraviti takav video da ljudi prestanu paničariti, da shvate iz kojeg razloga je bitan referendum i koliko je teško prikupiti 400.000 potpisa za referendum. Gledam video na facebooku i vidim da ovaj tren ima 400.000 pregleda. Da su se skupljali potpisi za referendum, ja bih ih sad imala. Ali, lakše je viralno’, kaže aktivistica.

‘Nemate pojma što znači porez na nekretnine’

Smatra kako je porez loš i nepravedan te da se nije aktivirala zato što ima više nekretnina.

‘Nemam ja sto nekretnina i nije uopće problem u tome. Vlada želi da se nekretnine stave u isti koš kao i komunalna naknada. Komunalna naknada je komunalna naknada i nema nikakve veze s porezom. Porez je nešto što može rasti, što se može uvjetovati zakonom, a čitam i da se o njemu može od općine do općine raspravljati. S druge strane, na svijetu je još nekih desetak zemalja koje su ostale bez poreza na nekretnine. Zamislite koju mi to imamo prednost u odnosu na ostatak svijeta. Građani drugih država ne posjeduju svoju zemlju, oni su u najmu, oni plaćaju. Javljaju mi se ljudi koji su iz Hrvatske otišli van, cijelu noć dobivam njihove poruke, i govore: nemojte dozvoliti da vam se to dogodi, nemate pojma što znači imati porez na nekretnine. To ne smijemo dati, to je naša djedovina i to smo platili. To ne može biti porez. Ministar financija Zdravko Marić bi samo oporezivao i gotovo. Što nije Agrokor oporezivao’, kaže Johnson Županić.

Tvrdi kako je do svega došlo jer su ljudi slabo informirani, dok im se pažnja zaokuplja aferama i poluaferama.

‘A narod nije glup. Samo treba povezati stvari. Političari su trenutačno na godišnjem odmoru, sunčaju se i kupaju, a narod pati. Ono što mi moramo napraviti dalje je da se izborimo da se taj porez nikad ne dogodi. Jer, ponavljam, definicija kmeta je bila ta da je kmet dobio zemlju na korištenje od feudalca i za to je morao plaćati u novcu i u robi’, kaže Johnson Županić.

Uvjerena je da referendum može proći

‘U jednom danu je taj video vidjelo, podržalo, šeralo 400.000 ljudi. Što će reći kad se skupi ta masa!? Neka samo probaju reći da ne može referendum’, odlučna je.

Akcija ide dalje. Predsjednik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić najavio je kako će se stranka aktivirati oko raspisivanja referenduma.

Johnson Županić Vladi je savjetovala da povuče zakon.

‘Vlada bi trebala i morala prepoznati da joj ovaj porez neće proći. Radije da zakon povuku nego da i dalje stvaraju troškove. Neka gospodin Marić smisli neki drugi način, recimo neka si smanji plaću malo. Neka se ugledaju na druge zemlje i načine na koje one pune svoje financije’, kaže Johnson Županić.

‘Neka nađu drugi način za namaknuti novac’

Većina ljudi koji su komentirali video ne slažu se s porezom, neki idu toliko daleko da govore kako bi ga trebali plaćati samo bogati.

‘To nije poanta. Ja živim u stančiću na Jarunu i ne bih velik porez plaćala. Ima ljudi koji su bogati, ima onih siromašnih ali su naslijedili puno zemlje i ne žele je prodati. Bit je da je ovo naša zemlja, da moramo biti svi ujedinjeni. Ne trebamo napadati jedni druge, već Vladu. Neka nađu drugi način za namaknuti te novce. Ne moraju se tolike fontane raditi, a i neka političari vrate novac koji su pokrali’, poručila je te dodala kako će ljudima uskoro prekipjeti.