POLICIJA TRAŽI PODIZANJE OPTUŽNICA PROTIV ŠTOVATELJA LIKA I DJELA JURE FRANCETIĆA: Isticali su ustaške simbole i vikali ‘Za dom spremni’

Ličko-senjska policija u subotu je podnijela optužne prijedloge protiv organizatora skupa obilježavanja obljetnice rođenja ustaškog časnika Jure Francetića u Otočcu tereteći ih da su uzvikom Za dom spremni i isticanjem nezakonitih simbola remetili javni red i mir.

Optužni prijedlozi zbog kršenja Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira podneseni su protiv 87-godišnjeg predsjednika udruge HAZUD-a Dragana Hazlera koji je kod rodne kuće Juri Francetiću uzvikivao “Za dom spremni” i glasnogovornika te udruge 74-godišnjeg Ivana Biondića koji je papirnatu presliku ploče Francetiću nalijepio na spomenik braniteljima Domovinskog rata.

Optuženi muškarci su prema riječima glasnogovornice ličko-senjske policije Maje Brozičević organizirali skupu u Otočcu, a preslika im je oduzeta kao dokaz za prekršajni postupak.

Pogledaj fotogaleriju



Biondić kaže da je spreman na sankcije iako smatra da na toj preslici kao ni na ploči nema ništa spornog. Dodao je da je sadržaj ploče “revidiran”, pa tako ni na oduzetoj ploči ni preslici ploče nema slova „U“, riječi ustaša ni pokliča “Za dom spreman” koji je zamijenjen porukom “Za istinu spremni”.

Ličko-senjska policija jučer je organizatorima oduzela dvije ploče koje su danas trebale biti javno istaknute u Otočcu kao spomen obilježje Juri Francetiću.

Postavljanje ploče ustaškom časniku Juri Francetiću (1912-1942), osnivaču Crne legije te osnivaču i zapovjednika stajaćih djelatnih zdrugova Ustaške vojnice (Hrvatski leksikon, 1996.) organizirala je udruga iz Bazela Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u dijaspori (HAZUD) u povodu 105. obljetnice Francetićeva rođenja.

Inače, u crkvi Presvetog Trojstva u Otočcu don Anđelko Kaćunko služio je misu zadušnicu za Juru Francetića, a u propovijedi je rekao da pokojni Francetić ‘nije bio ništa manji domoljub od hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu koji su bili spremni dati svoje živote za obranu Domovine’.

Plenković: Osuđujemo postavljanje ploče u Otočcu

Predsjednik Vlade Andrej Plenković te predsjednik Sabora Gordan Jandoković ponovno su u subotu osudili namjeru postavljanja ploče Juri Francetiću u Otočcu, a Plenković je istaknuo da je sada vrijeme da se kroz rad Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima i odgovarajuće vremensko razdoblje napravi ono što su učinili i drugi.

Akademik Zvonko Kusić, predsjednik Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima, dao je izjavu za medije nakon prvog sastanka koji je bio vrlo kvalitetan, stručnjaci imaju zadatak i u smirenom kontekstu važan posao suočavanja s prošlošću i ostavštinom nedemokratskih režima. To je proces koji u Hrvatskoj nije proveden, rekao je Plenković.

Devedesetih je Hrvatska bila ugrožena, imali smo agresiju kada je velikosrpski Miloševićev projekt ugrozio našu zemlji i integritet. U tom trenutku politika prvog hrvatskog predsjednika nije bila samo politika pomirbe već i jedinstva domovinske i iseljene Hrvatske, podsjetio je.

Poanta je da je vrijeme sada da kroz rad jednog takvog vijeća, kroz neko vrijeme, napravimo ono što su učinili i drugi, a što se tiče ploče, naravno da je osuđujemo, to smo rekli već nekoliko puta, rekao je premijer Plenković odgovarajući na pitanja novinara danas u Dubrovniku, gdje sudjeluje u radu Dubrovnik foruma.

Jandroković: Svi simboli i znakovlja povezani s totalitarnim režimima nisu prihvatljivi

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković rekao je da je njegov stav o postavljanju ploče Juri Francetiću jasan i da je o njemu već govorio – da se Hrvatska opredijelila za demokratski put i osuđuje sve totalitarizme. “Svi simboli i znakovlja povezani s totalitarnim režimima nisu prihvatljivi a što se konkretno tiče ove ploče u Otočcu siguran sam da će policija postupiti sukladno Ustavu i zakonu, te da se ona neće postaviti,” kazao je.

Potvrdio je da je antifašizam važan temelj hrvatske države i istaknuo da treba razlikovati ono što se događalo od 1941. do 1945. i ono što se događalo od 1945. do 1990. godine. “Oni koji se pozivaju na antifašizam a sudjelovali su u komunističkom totalitarizmu, diktaturi pa i zločinima izgubili su legitimitet da se pozivaju na antifašizam, smatra Jandoković. Za hrvatsku nema dileme da ono što se događalo od 1941 do 45 jest antifašizam a i na tome počiva moderna hrvatska država ali to se nikako ne može dovesti u vezu s onim od 1945 do 1990, naglasio je.