‘ON BI DA MI OPET RASPRAVLJAMO O NJEGOVOJ IGRAČKI’: Bandić ima novu ideju oko parka na Savici

Nakon što je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić najavio da će poslije lokalnih izbora svaki stanovnik Trnjanske Savice dobiti projekt uređenja parka i upitnik kako bi se pojedinačno izjasnio želi li taj park ili ne, u inicijativi “Čuvamo naš park” su ocijenili da gradonačelnik “opet ne razumije nikakvu ideju o demokraciji i proceduri”.

“Ideja da šalje ljudima projekt koji nama ne da vidjeti, a niti naš odvjetnik ne može doći do papira za projekt, je opet smiješna”, izjavila je Hini predstavnica inicijative Nevenka Trumbetaš Bakić. Objasnila je kako im projekt mora biti predstavljen i objašnjen.

“Kako misli da bi ljudi dobili cijeli projekt na uvid na kućne adrese i rekli ‘da’ ili ‘ne’. Gradonačelnik bi da opet mi raspravljamo o ‘njegovoj igrački'”, kazala je.

‘Potrebna je javna rasprava’

Trumbetaš Bakić je istaknula kako ova današnja Bandićeva najava “možda traži neki izlaz, ali izlaz će biti u poštenoj igri, a ne u cirkusu”. Smatra kako jedino smisla ima ono što inicijativa predlaže, a to je, prvo, široka javna rasprava, a onda vidjeti koje su potrebe stanovnika i raditi projekt na bazi toga.



“Želimo uređenje, ali na bazi naših želja”, poručila je.

Dodala je i kako očekuju da se iz parka Trnjanska Savica makne postavljena ograda te da se nakon toga otvori javna rasprava.

‘Manipulativni cirkus’

“A slati projekt na vrata da ljudi odlučuju s ‘da’ ili ‘ne’ je opet neki smiješni i manipulativni cirkus kao što je bio i Bandićev štand s pitanjem stanovnicima – ‘Da li ste za uređenje parka’. Mnogi ljudi su na to pitanje ne znajući odgovorili ‘da’ jer nisu shvaćali da to podrazumijeva baš samo jedan i to taj njegov projekt. Tako ljudi koji imaju dobru volju ne rade”, rekla je, među ostalim, Trumbetaš Bakić.

Istaknula je da “poštena igra znači prvo javnu raspravu i slušanje želja stanovnika, a tek onda projekt i javni natječaj”.