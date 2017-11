OLUJNI VJETAR IZAZIVA KAOS: Zimski uvjeti i dalje stvaraju probleme u prometu, zatvorena autocesta A1 i Krčki most

Jutros od 5 sati ukinuti su zimski uvjeti na većini cesta u Gorskom kotaru uključujući i autocestu A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Bosiljevo 2, javlja HAK. Na čvoru Delnice u smjeru Rijeke kolona teretnih vozila duga je oko kilometar, a povremeno se vozila isključuju ispred tunela Lučice.

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama na većini cesta u Lici, dijelu Istre (Ćićarija, Učka), uključujući i autocestu A1 između čvora Gospić i tunela Sveti Rok te državnu cestu DC1 između Vaganca i Knina.

Zbog zimskih uvjeta i olujnog vjetra trenutačno nema otvorenog cestovnog pravca iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji (i obratno) za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama.

Zatvorena autocesta A1

Mokrih i skliskih kolnika mjestimice ima u Slavoniji, Baranji i središnjoj Hrvatskoj, a mogući su i odroni zemlje i kamenja. U priobalju puše bura, povremeno s olujnim i orkanskim udarima. Vozačima HAK savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje te da na put ne kreću bez zimske opreme.



Na pojedinim cestama vozi se dodatno usporeno, zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije, pa vozače mole za strpljenje i razumijevanje.

Zbog olujnog vjetra za sav promet zatvorene su:

autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje,

Jadranska magistrala (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene,

DC54 Maslenica-Zaton Obrovački;

DC218 Bruvno-Mazin-Dobroselo,

Krčki most.

Samo za osobna vozila otvorene su:

autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice (zbog orkanskih udara na dionici Kikovica-tunel Tuhobić vozi se uz ograničenje brzine na 40 km/h).

autocesta A7 Draga-Šmrika.

brza cesta čvor Čavle-čvor Kikovica (A6),

riječka obilaznica između čvorova Škurinje i Orehovica,

Jadranska magistrala (DC8) između Bakra i Senja;

DC25 Gospić-Karlobag;

DC27 Gračac-Zaton Obrovački;

Paški most.

Oprez zbog poledice

HAK upozorava da je zbog niskih temperatura u gorskim predjelima moguća poledica, posebice na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima.

Na pojedinim dionicama cesta u tijeku su radovi na obnovi ili izgradnji kolnika, stoga vozače mole za strpljenje te upozoravaju da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine.

Na graničnim prijelazima Bajakovo, Macelj, Bregana i Pasjak HAK očekuje se pojačan promet teretnih vozila.

Zbog bure ili juga moguće su teškoće u trajektnom i katamaranskom prometu.

Orkanska bura na Jadranu

U većini krajeva danas će biti pretežno oblačno, mjestimice s kišom, u gorju snijegom te vjetrovito. Samo na sjeverozapadu zemlje i u Istri uglavnom bez oborina, a u Istri i djelomice sunčano.

Još je na krajnjem jugu lokalno moguća obilnija kiša i poneki pljusak s grmljavinom.

U unutrašnjosti će puhati umjeren sjeveroistočni vjetar, mjestimice s jakim udarima, u Slavoniji sjeverozapadni. Na Jadranu jaka bura s olujnim udarima, podno Velebita i orkanskim, a još prijepodne na krajnjem jugu puhat će jako jugo i istočnjak.

Najviša dnevna temperatura zraka u gorju većinom između -2 i 2, u nizinama od 3 do 7, a na Jadranu između 10 i 15 Celzijevih stupnjeva.

Snijeg će padati i sutra

Sutra nas pak očekuje umjereno do pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu, u gorju i snijeg. Oborina će biti češća u Slavoniji, gorju i Dalmaciji, a na sjeverozapadu i u Istri uglavnom bez oborine.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će umjerena i jaka bura s olujnim, podno Velebita i orkanskim udarima slabjeti prema kraju dana.

Najniža jutarnja temperatura od -1 do 4, a na Jadranu uglavnom od 6 do 11 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna od 4 do 7, u gorju malo niža, na Jadranu između 9 i 15 stupnjeva.