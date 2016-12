OLUJNA BURA OD 150 KM/H HARALA DUBROVNIKOM: Vjetar rušio sve pred sobom, vatrogasci se borili s požarima

Olujna bura harala je noćas konavoskim krajem pa su se tamošnji vatrogasci s njom borili cijelu noć. Puše i u drugim krajevima na obali.

Konavoski kraj noćas je nastradao zbog olujne bure koja je puhala i 150 kilometara na sat. DuList piše kako su posebnih problema s njom imali tamošnji vatrogasci koji su se borili s požarima kraj Stravče, a potom i u Mihanićima. Pune ruke posla imali su i zbog rušenja stabala.

“Što učini bura od 150 na sat (40 m/s). I ovakvih intervencija cijelu noć jedno 15-ak uz još jedan požar u Mihanićima”, izjavio je zapovjednik JVP Konavle Mario Magud.

Zbog olujne bure na dubrovačkom području, odgođen je i jutrošnji let iz Rima za Dubrovnik, a problema ima i u cestovnom prometu. ”Jutrošnji let za Zagreb je poletio, ali zrakoplov prijevoznika Vueling koji je trebao doći iz Rima jutros oko 7 je odgođen i trebao bi stići oko 12 i 35, te poletjeti oko 13 sati. Još uvijek je dosta jaka bura, ali nadamo se smirivanju oko 12 sati”, rekao je dežurni dispečer Zračne luke Dubrovnik.



Bura puše i u drugim krajevima Dalmacije. Primjerice, na Makarskom primorju bilježe se udari do 80 kilometara na sat zbog čega je u prekidu i trajektni promet.

Izmjereno minus 11,8 stupnjeva Celzijevih

Prema vremenskoj prognozi Državnog hidrometerološkog zavoda, i u ostatku dana na Jadranu se očekuje bura, u Dalmaciji na udare olujna i orkanska. Temperatura će se kretati od 5 do 10 stupnjeva Celzijevih.

U ostatku zemlje očekuje se sunčano i vjetrovito vrijeme, te naoblačenje u unutrašnjosti. Ponegdje će biti i malo snijega, prije svega u gorju. Najviša dnevna temperatura kretat će se između -1 i 4 stupnja. No, treba napomenuti da je jutros na biokovskom vrhu Sveti Jura izmjerena temperatura od minus 11,8 stupnjeva.

Dolazak Nove u debelom minusu

I u petak se očekuje umjerena naoblaka, a u unutrašnjosti bi se tijekom jutra mogla pojaviti mjestimična magla i niski oblaci. Vjetar većinom slab, a na Jadranu će jaka i na udare olujna bura postupno slabjeti. Najniža jutarnja temperatura zraka od -8 do -3, na Jadranu od 0 do 5, a najviša dnevna od-1 do 4 na kopnu te između 5 i 10 °C na moru.

Niske temperature nastavit će se i u subotu. U Zagrebu će tako na Staru godinu najniža temperatura biti -8, a najviša -1.