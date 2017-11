LJUTITA ZAGREPČANKA ZA NET.HR: ‘Ljudi se vesele Adventu, ali mojoj obitelji tada počinje jednomjesečni pakao, djeca to jedva podnose’

Zagrepčanka Tanja Gavrančić, njezin suprug i dvoje male djece točno znaju kada će im život postati pakao i koliko dugo će to trajati.

Pakao za tu obitelj započet će u subotu, 2. prosinca, kada će mnogim drugim Zagrepčanima početi zimske radosti. Tog dana, naime, otvara se Ledeni park, popularno klizalište na Trgu kralja Tomislava, najatraktivniji dio sada već nadaleko poznatog Adventa u Zagrebu.

“Buka je nesnosna do 23 sata, a onda još stružu led”

Tanja i njezina obitelj žive na Trgu kralja Tomislava, u stanu čiji su prozori okrenuti prema klizalištu odakle im buka koja od prijepodneva do kasno u noć dopire iz zvučnika život čini nemogućim. Ledeni park na Tomislavovu trgu otvara se 2. prosinca, a službeno zatvara 7. siječnja. No i prošle zime klizalište je radilo tjedan dana dulje – do 15. siječnja.



“Problem je što ta buka traje otprilike mjesec i pol dana, a vidim i neke prijedloge na Facebooku da se rad klizališta produlji još mjesec dana. Imam dvoje male djece, a buka je nesnosna do 23 sata kada se klizalište zatvara. No, tada slijedi struganje leda, pa sve to traje još dulje u noć”, kazala je Tanja Gavrančić za naš portal.

Kaže kako je svjesna da je odluka Grada takva i da policija, sanitarna i komunalna inspekcija po tom pitanju ne mogu ništa učiniti. Obratila se i udruzi za zaštitu okoliša od zvučnog onečišćenja ‘Želim miran život’ gdje su joj također rekli da su nemoćni u ovom slučaju.

“Ne može se ništa. Svi se ograđuju, odluka je donesena na razini Grada, a količina decibela je ta koja je odobrena”, rezignirano govori ova Zagrepčanka dodajući da su i njezini susjedi, naročito oni s malom djecom, izluđeni bukom s Tomislavova trga, ali da još nisu odlučili pisati peticiju ili organizirati neku sličnu akciju.

“U stanu ne možemo normalno razgovarati”

“To će trajati još godinama, a zaista se ne može živjeti od te buke. Znanstveno je dokazano da buka smeta, a ovo traje mjesec i pol dana i utječe na djecu. U stanu ne možemo normalno razgovarati, televiziju moramo pojačati na najglasnije, tako da je sve to izluđujuće. Svima nam to jako smeta. To je ona pozadinska buka koja utječe na djecu. Oni su nervozni na kraju dana”, kaže.

Napominje kako joj ne smeta samo klizalište, nego buka koja dopire iz zvučnika, naročito kada pojedinih večeri svira “živa glazba”.

“Nismo mi protiv klizališta, samo želimo da se smanji buka. Basovi. Basovi najviše izluđuju”, kaže.

Prema ovogodišnjem programu, Ledeni park na Tomislavovu trgu svakodnevno će biti otvoren od 10 do 23 sata, a gotovo svakodnevno predviđen je i glazbeni program u večernjim i noćnim satima od 18 ili 20 sati. Jedino će na Badnjak Ledeni park raditi skraćeno, do 17 sati, dok će na Silvestrovo biti otvoren do 4 ujutro.

Dopuštena buka kakvu stvara jureći vlak

Zavirimo li u propise, doznajemo da je prema pravilniku Ministarstva zdravlja najviša dopuštena razina buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave 65 decibela danju i 50 noću. No zagrebački gradski oci na čelu s Milanom Bandićem dopustili su u vrijeme održavanja manifestacija poput Adventa u Zagrebu da se na pojedinim mjestima u gradu tolerira i buka do 95 decibela.

Usporedbe radi, to je buka koju stara vlak u prolazu, a prag boli za ljudsko uho je 135 decibela.

Grad Zagreb odlučio je u vrijeme javnih manifestacija tolerirati buku do 95 decibela u vremenu od 7 do 23 sata te do 88 decibela u vremenu od 23 do 7 ujutro na Trgu bana Jelačića, Preradovićevu trgu, Zrinjevcu, u Ilici, Bogovićevoj i Teslinoj ulici, na dijelu Gornjeg grada te Trgu kralja Tomislava gdje će ovih dana četvrti put osvanuti Ledeni park s klizalištem.

