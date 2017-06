OGLASIO SE OTAC MALENOG CESAREA: ‘Bio sam kod zgrade, izgledalo je kao da će me linčovati. Kakve veze ti ljudi imaju s mojim sinom?’

‘Bio sam u neposrednoj blizini Ninine zgrade. Čemu svi oni taksisti? Kakve veze oni imaju s mojim sinom i nečijim neuspjelim brakom?’, pita se otac malenog Cesarea nad kojim je u utorak trebala biti izvedena ovrha koja je na koncu, zbog nedolaska prevoditelja, kao i zbog mirnog prosvjeda koji se održao pred kućom Nine Kuluz u Splitu – odgođena na nako vrijeme.

Po svoje je dijete u utorak, iz Italije, stigao dječakov otac Alessandro Avenati koji je pred talijanskim sudom pokrenuo proces za dobivanje skrbništva optuživši dječakovu majku da je dječaka otela i odvela u Hrvatsku.

‘Umoran sam od svega. Ojađen i zaprepašten. Prevalio sam autom, tko zna koji put, više od 1000 kilometara i potrošio isto toliko eura da dođem u Split i konačno zagrlim sina ne bi li mi rekao: “Bok, papa”. Na kraju sam se frapirao kad sam vidio onu masu ljudi s transparentima. Pravi cirkus osoba neupućenih u problematiku vezanu uz dijete koje zaslužuje biti sretno’, rekao je za Jutarnji list Alessandro Avenati, talijanski poduzetnik, nakon što je odgođena ovrha nad njegovim sinom kojeg ima s Ninom Kuluz.

‘Žrtve egoističnih egzekutora’

Kaže kako su on i maleni Cesare ‘žrtve egoističnih egzekutora koji poput vampira sišu krv’. Kazao ja kako je stigao u neposrednu blizinu zgrade u kojoj boravi dječak sa svojom majkom.

‘Čemu svi oni taksisti? Kakve veze oni imaju s mojim sinom i nečijim neuspjelim brakom? Izgledalo je kao da će me linčovati. Ljudi, poštujmo zakone! Umjesto da Cesare prvu noć provede u našoj vili u Torinu, u kojoj ga čeka njegova sobica prepuna uspomena kojima sam je punio od njegova rođenja, opet sam sam, na početku. Idem amo-tamo jer teško se oteti dojmu da je ovrha sabotirana činjenicom da se nije osiguralo prevoditelja i psihologa’, rekao je.

Dodao je kako je očajan, da više ne zna štp učiniti te kako je čitavu godinu pokušavao vidjeti svojeg sina. Pita se i gdje je tu humanost?

‘Djeca se ne otimaju. Dovraga, zar nekome tko otme dijete nije mjesto u zatvoru? I sama je majka, kad je vidjela da mi tijekom susreta sin postaje sve privrženiji, naprosto pokleknula. Kad sam Cesarea vidio onog rujna, pošto je sve te godine u tajnosti boravio u Bosni, izgledao mi je kao da je izašao iz šume. Eto, tako je na njega utjecao boravak u tome kraju’, kazao je.

Neće odustati od borbe za sinom

Avenati i Nina upoznali su se nakon posla u jednom talijanskom baru, a njihovo poznanstvo uskoro se razvilo u ljubav. Nina je tada bila udana za Talijana s kojim se kasnije razvela, Avenati joj je, kako kaže, pomogao sa smještajem, no dvojac se zaljubio.

‘Htjela je potom da se preselimo u vilu. Uslišio sam joj želju. Dao sam joj da troši moj novac. Tri smo godine pokušavali dobiti dijete. Konačno smo dobili Cesarea, no kad se on rodio i kad smo konačno postali obitelj, Nina mi je rekla da se osjeća usamljeno. Nestala je sa sinom. Digao sam policiju na noge. I sad nam je to isto dijete predmet ovrhe. Strašno’, govori Avenati te naglašava kako bi ga majka, da je dijete s njim, mogla poslaćivati kad god zaželi, jer Torino nije nakraj svijeta.

Alessandro Avenati jučer se oglasio i na svom Facebook profilu, a njegov je status, između ostalog, izazvao i salvu negativnih komentara iz Hrvatske.

‘Danas nam, kao i obično, nisu vratili Cesarea. U Rimu sam i iscrpljen sam. Ismijavali su me i morao stati pred 3500 bijesnih Hrvata koji su bili protiv mene, nisam ni sina vidio. Ali ne predajem se, Nina ima 30.000 pratitelja iako je ubojica ljudi i djece. Sad je na nama red da pokažemo da smo borbeniji od 4.000.000 (četiri milijuna) stanovnika Hrvatske, nas je šezdeset milijuna, nećemo podviti rep. Dovest ćemo Cesarea kući. Provjerite što se danas dogodilo u Splitu s Ninom Kuluz na internetu i shvatit ćete kakvu su mi nepravdu nanijeli’, napisao je na svom Facebook profilu.

Zbog ovog slučaja javnost se podijelila, podijelile su se države. Dok je Hrvatska javnost na strani majke, većina Italije brani svoga državljanina, odnosno njegova prava na temelju pravomoćne sudske odluke. Pretpostavlja se da bi se sljedeći pokušaj ovrhe nad sedmogodišnjim Cesareom mogao ponoviti u srpnju ili kolovozu.