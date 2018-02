OGLASIO SE METEOALARM, STIŽE OPASNO VRIJEME: Dijelove zemlje zatrpat će pola metra snijega, temperature padaju za 10 °C

Nove padaline najavljene su za početak idućeg tjedna, a u utorak bi opet moglo biti susnježice i snijega. Temperature će pasti pa će u većini unutrašnjosti biti ispod nule, a u gorju bi se mogle spustiti i do minus deset. U nedjelju će se razvedriti i na Jadranu, a početak tjedna i tamo će donijeti novu kišu i niže temperature.

Nakon nekoliko dana iznadprosječno toplih za siječanj, čini se da je zima konačno stigla, i to preko noći, kad su se temperature spustile u cijeloj zemlji.

Na Zavižanu više od 100 cm snijega

Već je u petak ujutro ponegdje bilo snijega, poput Varaždina i Bednje, dok je u drugim krajevima počeo padati tijekom dana. Sinoć ga je, primjerice, u Ogulinu, na Sljemenu i Pragu bilo i više od 10 centimetara, a na Zavižanu više od 100 centimetara. Hladno će se vrijeme nastaviti i danas, uz snijeg u većini krajeva, a najviše u gorju piše HRT.





Zbog snijega koji je jučer padao u Gorskom kotaru, Lici, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj te na širem riječkom području, jučer se prometovalo otežano uz povremene zastoje, a HAK je upozoravao vozače da na put nikako ne kreću bez zimske opreme. Problemi u prometu očekuju se i danas, posebice zbog bure i južnog vjetra, a na moru i obilne kiše. U Lici bi se kiša mogla smrzavati na podlozi pa bi to moglo stvoriti dodatne probleme u prometu.

SNIJEG OTEŽAVA PROMET, IMA I ZASTOJA: HAK upozorava vozače: ‘Ne krećite na put bez zimske opreme’

10 stupnjeva hladnije nego jučer

Osim što će se padaline nastaviti, danas će u većini zemlje biti hladnije nego jučer, a u istočnoj će Hrvatskoj razlika u temperaturi biti veća i od 10 stupnjeva. Na istoku se očekuje prelazak kiše u susnježicu i snijeg, a snijeg će se nastaviti i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će se i zadržati u obliku pokrivača. Oborine bi u tom dijelu zemlje trebale prestati krajem dana, a temperatura će biti između -1 i 2 stupnja Celzijeva. Najviše će snijega biti ipak u gorju, više od 15 centimetara, a u Gorskom kotaru očekuje se i pola metra snijega. Kiše će biti na sjevernom Jadranu, a snijeg je moguć i u Istri, a tamo je moguće i bura s olujnim udarima, javljaju meteorolozi HRT-a.

Ozbiljna upozoreja Meteoalarma

Meteoalarm je za neka područja izdao i upozorenja. Tako je, primjerice, za regiju Gospića izdano narančasto upozorenje, koje znači najavu mjestimice obilnih oborina, većinom snijega. Upozorava se i na mogućnost bujičnih poplava, ponajprije u Lici. Moguće je poplavljivanje imovine i prometne mreže. Također je moguć prekid opskrbe energijom, prekid komunikacijske mreže kao i opskrbe vodom. Bit će opasni uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te proklizavanja na mokrim kolnicima. Visina snijega na tom će dijelu biti veća od 15 centimetara, a moguć je lokalizirani prekid aktivnosti na otvorenom. Upozorava se građane da pripaze pri hodanju, bicikliranju ili vožnji na skliskim površinama.

Crveno je upozorenje izdano za područje Velebitskog kanala, zbog jake i vrlo jake, mjestimce i olujne bure koja će slabjeti prema kraju dana i u noći. Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Meteorolozi upozoravaju da je potrebno biti svjestan opasnosti i obratiti pozornost te pratiti najnovija vremenska izvješća. Savjetuju javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti.

Na riječkom je području za sutra na snazi žuto upozorenje, jer je tamo također mjestimice moguća obilnija oborina, veća od 35 milimetara. Postoje mogućnosti lokaliziranog poplavljivanja manjeg broja građevina uz lokalni prekid aktivnosti na otvorenom. Očekuju se teški uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te mokrih kolnika. Tamo se očekuje jaka bura mjestimice s olujnim udarima,a treba biti na oprezu i zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom, javljaju meteorolozi. Žuto je upozorenje izdano i za područje sjeverne i središnje Hrvatske, kao i za Dalmaciju, Istru i zaleđe.

Postoji i mogućnost bujičnih poplava, ponajprije u Lici. ‘Budite spremni zaštititi sebe i imovinu’, piše u upozorenju Meteoalarma.

U nedjelju razvedravanje, nove padaline početkom tjedna

Obilna kiša i grmljavina očekuje se u unutrašnjosti Dalmacije te na srednjem Jadranu, dok će na jugu biti nešto toplije, od 11 do 15 stupnjeva, no i tamo su moguće padaline. U unutrašnjosti će do nedjelje ujutro snijeg i kiša već prestati, a zatim slijedi razvedravanje. Nove padaline najavljene su za početak idućeg tjedna, a u utorak bi opet moglo biti susnježice i snijega. Temperature će pasti pa će u većini unutrašnjosti biti ispod nule, a u gorju bi se mogle spustiti i do minus deset. U nedjelju će se razvedriti i na Jadranu, a početak tjedna i tamo će donijeti novi kišu i niže temperature.