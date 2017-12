OGLASIO SE KARLOVAČKI PROFESOR KOJI JE NAVODNO NAPRAVIO DIJETE UČENICI: ‘Ispada da me prate, to je moj privatni život’

‘Smatraju me osobom koja je manje vrijedna’, rekao je Marko Stanković.

Profesor iz karlovačke Ekonomsko-turističke škole od strane kolega je optužen da je u vezi s učenicom iste škole ta da ona čeka njegovo dijete, zbog čega mu je dio njih uskratio potporu za stalno zaposlenje. Ravnateljica škole pruža mu podršku jer nije dokazano da je dijete njegovo te inzistira na zapošljavanju profesora, tvrdeći kako bi sve drugo bilo miješanje u njegov privatni život.

SEKS SKANDAL U KARLOVAČKOJ SREDNJOJ ŠKOLI: Profesori se okrenuli protiv kolege: ‘Napravio je dijete svojoj učenici!’

‘Radi se o punoljetnoj učenici koja ponavlja razred. Pod velikim sam stresom, nije mala stvar nekoga optužiti na takav način. Smatraju me osobom koja je manje vrijedna’, rekao je Marko Stanković za RTL.



Kaže kako se radi o njegovom privatnom životu

‘To je moj privatni život, uostalom u etičkom kodeksu škole stoji da svaki zaposlenik i učenik ima pravo na privatni život. Ispada da me ljudi prate’, rekao je.

Stanković je prije dvije godine bio na zamjeni, a tada je predavao djevojci koja je pala prvi razred. Prošle je godine počeo raditi kao asistent u nastavi, a onda se otvorilo novo radno mjesto profesora povijesti koje je on dobio.

Zaposlen iz trećeg pokušaja

Stanković je tako zaposlen u Ekonomsko-turističkoj školi Karlovac, no tek iz trećeg pokušaja jer u prva dva nije dobio potrebnu podršku. Uskraćena mu je od strane nekoliko profesora upravo zbog učenice, no ravnateljica škole Lidija Mikšić odlučno je zagovarala njegovo zapošljavanje.

Ne može se sa sigurnošću tvrditi kako je učenica te škole zaista zatrudnjela s profesorom, pogotovo zato što njih oboje demantiraju tu tvrdnju. Ravnateljica Mikšić smatra da je to dovoljno da inzistira na zapošljavanju mladog profesora te da bi sve drugo bilo miješanje u njegov privatni život.

Na natječaje prije toga javilo se osmero, odnosno petero kandidata s jednakim referencijama, a neki i s položenim stručnim ispitom koji on još nije položio. No, on je ipak odabran za to radno mjesto.

Ravnateljica tvrdi da nije bilo pogodovanja

‘Nije bilo pogodovanja profesoru, pogotovo ne političkog. On ima položen ispit za pomoćnika u nastavi, a u tijeku je rješavanje stručnog ispita. Zaposlen je kao pomoćnik u nastavi, 35 sati tjedno, a iste je poslove radio i prošle školske godine. Od početka školske godine izvodi nastavu u 1.c razredu i s tim satima ima puno radno vrijeme. Prije je radio u našoj školi na zamjeni i njegovim sam radom bila zadovoljna’, izjavila je jučer ravnateljica.

Nisu je pokolebale niti fotografije profesora i učenice snimljene na sajmu vjenačanja u jednom karlovačkom restoranu. Profesor je pak rekao kako se radi o fotomontaži.