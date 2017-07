OGLASILA SE NESTALA DANIJELA: ‘Suprug me tukao deset godina, svaki dan sam bila u suzama i modricama’, on tvrdi: ‘Udario sam je samo jednom’

Danijelu Janković Hrnčić (24) obitelj je posljednji put vidjela prošlog petka u Donjem Stupniku kod Zagreba. Majka 5-godišnje djevojčice obitelji se kratko javila nekoliko dana poslije rekavši kako je dobro, i kako će o svemu progovoriti kad za to dođe vrijeme. Čini se da je to vrijeme došlo sada jer je Danijela izjavila kako je bila prisiljena pobjeći zbog supruga koji ju je godinama zlostavljao.

Danijela je nestala u petak prijepodne, kada je otišla liječniku po nalaze, nakon čega joj se izgubio trag. Mobitel joj je bio isključen, a automobil koji je vozila nitko nije vidio.

Njezin suprug Huse Hrnčić u suzama je putem medija molio Danijelu da mu se javi i da samo potvrdi da je živa i zdrava. Danijela je to uskoro i učinila, a sad je za 24 sata izjavila kako je zapravo pobjegla od višegodišnjeg zlostavljanja.

Do njezinog broja došli mediji, ali i suprug

“Malo mi je bolje sad, ali me on i dalje uznemirava. Ne znam odakle mu moj broj, šalje mi prijeteće poruke. Deset godina sam trpjela nasilje, zbog njega sam pobjegla, ali ni sad nemam mira”, rekla je Danijela, a to je potvrdila i njezina majka kojoj je drago što je Danijela otišla.



“Ona je dijete ostavila kod mene jer je znala da će ovdje biti na sigurnom. Čim mi se javila, Huse je došao u Trogir po njihovu kćer i odveo je u Stupnik”, rekla je Danijelina majka Nada.

Danijeli je navodno suprug zabranio da ima prijatelje, a nije smjela koristiti ni društvene mreže.

“Stalno je prijetio. Prije braka sam znala dobiti pokoju šamarčinu”, tvrdi Danijela.

Njezin suprug Huse sve opovrgava i tvrdi da Danijela izmišlja, no ipak priznaje kako ju je udario jednom prilikom.

Ranije dobio uvjetnu zbog obiteljskog nasilja

“Udario sam Danijelu samo jednom, prije dvije godine, kad smo imali veliku raspravu, ali nam se odnos poslije poboljšao”, tvrdi Huse.

Danijela pak tvrdi potpuno suprotno:

“Prije dvije godine me toliko istukao da sam morala liječniku. Tad je dobio četiri mjeseca uvjetno. Radila sam na samoposlužnoj liniji u restoranu, bilo mi je jako neugodno. Šminka to nije mogla prekriti”, rekla je.

Uvjetnu osudu zbog obiteljskog nasilja, ne poriče ni Huse, no tvrdi kako je to sve prošlost koje se srami i da je sad sve drukčije.

“Samo želim da mi se vrati jer bez nje mi nema smisla živjeti, rekao je Huse.